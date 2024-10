Zvolen sa po 6 zápasoch dohodol o ukončení spolupráce s Braccom

Zvolen/Banská Bystrica 25. októbra (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen sa dohodol na okamžitom ukončení spolupráce s Jeremym Braccom. Americký útočník odohral za tím 6 zápasov. Zvolenčania zároveň zrealizovali výmenu hráčov s Banskou Bystricou. Mužstvo Martina Štrbu opustil Andrej Kukuča a prichádza obranca David Stránsky. Kluby potvrdili transakciu na oficiálnych stránkach.



Dvadsaťsedemročný Bracco prišiel do tímu len začiatkom októbra a počas šiestich duelov dosiahol sedem asistencií. Vedenie klubu od neho očakávalo viac. "Jeremy sem prišiel veľmi kondične zanedbaný. Samozrejme, bol platný v presilových hrách, ale v hre päť na päť nám vôbec nepomáhal a vzhľadom na to, že sme mali ôsmich importov, tak sme museli jedného vyradiť. Pri výške jeho platu by bol pre nás veľký luxus mať ho tu iba na presilové hry. Čakali sme, že bude mať vôľu zlepšiť sa z kondičného hľadiska, ale to sa nakoniec nestalo," uviedol Štrba.



Kukuča prišiel počas leta z Popradu, ale podľa HKM sa od začiatku sezóny trápil a dva zápasy vynechal pre zranenie. Dvadsaťštyriročný útočník nastúpil v 11 dueloch a zaznamenal dva góly a tri asistencie. Po rozhovoroch s hlavným trénerom bolo pre obidve strany najlepšie uskutočniť výmenu. "Andrej nám oznámil, že vo Zvolene hrať už nechce. Pred sezónou sem prišiel ako elitný strelec extraligy, ale myslím si, že neznášal dobre vysoké očakávania, ktoré sme od neho mali. Bohužiaľ, v tejto lige je nedostatok slovenských hráčov a to zapríčiňuje, že hráči sa o to miesto nebijú, lebo vedia, že keď nebudú hrať vo Zvolene, tak sa im ozvú ďalšie kluby. A to bol aj Andrejov prípad. Riešili sme teda výmenu a ja osobne som veľmi rád, že sme získali obrancu ako je David Stránsky,“ zdôraznil kouč Zvolena.



Obranu tímu spod Pustého hradu vystuží 28-ročný Stránsky, ktorý väčšinu kariéry strávil v druhej českej lige a počas minulej sezóny sa presunul do Banskej Bystrice, kde v lete predĺžil zmluvu. V tejto sezóne hral prevažne ako člen tretieho obranného páru a v doterajších 13 zápasoch si pripísal až šesť plusových bodov (najviac v tíme) a päť bodov.



Spokojnosť s výmenou prevláda aj na strane Banskej Bystrice. "Som rád, že sa nám podarilo so Zvolenom dohodnúť na tejto výmene. Dáva to zmysel obom stranám, nám to vyrieši problémy v útoku, ktoré vznikli po viacerých zraneniach v krátkom čase. Andrej Kukuča so sebou prináša potenciál a kvalitu, aby bol rozdielový a aby hrával v našich top päťkách. Je motivovaný a vo veku, aby sa prípadne ešte prebojoval do reprezentačného výberu alebo mimo slovenskej hokejovej ligy. Keď chce klub získať hráča jeho kalibru, nikdy to nie je zadarmo. Aj keď neradi, rozhodli sme sa vymeniť Davida Stránského, ktorému aj touto cestou chcem poďakovať za to, čo pre nás za ten rok odviedol. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale pre nás je vždy priorita to, čo je najlepšie pre tím," povedal športový manažér "baranov" Ľuboš Pisár. Pre Kukuču bude Bystrica piaty klub v Tipos extralige. Odchovanec Trenčína pôsobil okrem domáceho tímu aj v Michalovciach, Poprade a naposledy vo Zvolene. "Som rád, že sa Banská Bystrica ozvala, že prejavili záujem a že som tu. Je pred nami veľa zápasov a verím, že si čo najrýchlejšie sadnem s tímom, že sa zohráme a verím, že to bude dobré," skonštatoval Kukuča.