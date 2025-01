Zvolen sa posilnil o Pišoju, M. Hudec zamieril do Michaloviec

Zvolen 27. januára (TASR) - Novou posilou hokejistov HKM Zvolen sa stal obranca Milan Pišoja, ktorý prichádza pod Pustý hrad z Michaloviec. Opačným smerom zamieril ďalší zadák Marek Hudec. Informovali o tom webové stránky oboch extraligových klubov.



Dvadsaťročný Pišoja odohral v prebiehajúcej sezóne za Michalovce 24 zápasov, defenzívny špecialista v nich zaznamenal jednu asistenciu. "Veríme, že Milan Pišoja prinesie do nášho tímu novú energiu a bude cenným prínosom pre našu obranu. V našom drese by sa mohol predstaviť už v zajtrajšom domácom zápase proti Žiline," uviedol na svojom webe HKM na adresu reprezentanta SR do 20 rokov.



Zvolenčania poslali vlani v novembri Hudeca na hosťovanie do Nových Zámkov, po návrate odohral za "rytierov" len tri zápasy. Celkovo nastúpil 30-ročný obranca v tomto ročníku v 41 dueloch s bilanciou dva góly a štyri asistencie.