Zvolen so Slovanom potvrdili formu, Marcinek: Mikula nás pozdvihol

Zvolen 11. januára (TARSR) - Hokejisti HKM Zvolen a Slovana Bratislava potvrdili v piatkovom 36. kole Tipos extraligy pod Pustým hradom dobrú formu. Zvolenčania bodovali piatykrát v rade po víťazstve 5:4 v samostatných nájazdoch, Slovan bodoval v ôsmom stretnutí z uplynulých deviatich.



Bratislavčania najprv viedli, potom dvakrát doťahovali. V predĺžení nevyužil únik Peterek a v samostatných nájazdoch ťahali za kratší koniec. Presadil sa iba Martin Bakoš, pričom na domácej strane skórovali až traja útočníci. "Mali sme dobrý začiatok, dominovali sme, išli nám nohy, ale potom prišla desaťminútovka, kde nám Zvolen utiekol a vyhrával už 4:2. Síce sme stratili body, ale dobrá správa je, že sme sa za tohto stavu nevzdali, našli sme silu a vyrovnali sme. Musíme sa vyvarovať tomu, aby sme takto pustili zápas, hoci sme sa dobre do neho vrátili. Je potrebné zažiť v základnej časti aj takéto zápasy, lebo aj takýto duel nás posúva ďalej. Škoda nájazdov, v týchto zručnostiach musíme byť už lepší," zhodnotil prehru Bakoš.



Útočník Slovana sa presadil v riadnom hracom čase v presilovke, keď vyrovnal na 2:2, v nájazdoch sa presadil zo štyroch exekútorov Slovana iba on sám. "Je január a všetci už ladia formu na play-off. Bude veľa zápasov o jeden, či dva góly, všetky tímy budú chcieť získať body, takže pekný hokej pôjde zrejme do ústrania. Tento zápas proti Zvolenu bol však pre diváka pekný, no mal už prvky play-off. Dohrávali sa súboje, bolo to tvrdé, aj čisté. Už to nebol septembrový hokej."



Bakoš skonštatoval, že Zvolenčania sú pod vedením nového trénera Mikulu živším tímom: "Proti Zvolenu nie je ľahké hrať a nebolo to jednoduché ani predtým a nie je tomu tak ani teraz za trénera Mikulu. Po zmene trénera hrajú vzadu viac zodpovednejšie, viac aj jazdia, ale kvalitu mali Zvolenčania aj predtým."



V zápase proti Slovanu sa blysla tretia zvolenská formácia, v riadnom hracom čase dosiahla tri góly zo štyroch. Dva dal krídelník Patrik Marcinek, pričom pridal aj tretí v nájazdoch, no už ako poistku a do štatistík sa nepočíta. "V zápase sa nášmu útoku darilo, niečo nám povedali tréneri, plus sme sa dohodli, čo budeme hrať a aj sa nám odrážali puky, chodili sme si pre ne, takže spokojnosť i po tejto stránke. Som rád, že mi to tam padlo nielen v zápase, ale aj v nájazdoch. Je to dobré, no hetrik to nie, takže platiť zaň v šatni nebudem."



Marcinek dodal, že ho teší, ako sa jeho tím po príchode Mikulu zdvihol: "Sme spokojní s dvomi bodmi. Škoda, že za stavu 4:2 sme to nedokázali udržať, vlastne už druhý zápas po sebe sme takto v závere stratili náskok. Ale predviedli sme oveľa lepší výkon ako v Nitre a plus sme to dokázali utiahnuť v nájazdoch. Takže sme spokojní. Pod trénerom Mikulom prišli výsledky, sme radi, že nás dokázal pozdvihnúť."



Tréner Zvolena po príchode na lavičku Zvolena zvíťazil v troch dueloch v riadnom hracom čase. Doma nad Banskou Bystricou, Trenčínom a Novými Zámkami, prehral po nájazdoch v Nitre a triumfoval so Slovanom po nájazdoch. Staronový kouč "rytierov" má na dobré výsledky jednoduchý recept: "Niekedy som tvrdý, nie som zásadový. Poviem pravidlá hry, základ, musí byť kreativita hráčov, ale podstatnou vecou je, že určitý základ, ktorý si povieme, musí na ľade fungovať. Chcem postaviť silný základ na pevnejšom múre. Zatiaľ sa nám darí, nech nám to aj zostane. Som rád za angažovanie mňa ako trénera, aj keď niektorí ľudia pochybovali. Nerád by som sklamal. Najmä sám seba, lebo som skončil s Popradom deviaty a vtedy ma to naštvalo. Nerád by som také účinkovanie ešte niekedy zažil. Môj trénersky život sa kráti. Mám nejaký vek, takže ma potešilo, že ma i napriek tomu oslovili. Chcem ešte sám sebe dokázať, že niekoho ešte prikloním na svoju stranu a budeme úspešní."