Zvolen ukončil Slovanu sezónu, pre Sersena bola najhoršia akú zažil

Zvolen 15. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava majú po sezóne. Nezvládli kvalifikáciu o postup do play off Tipos extraligy a po dvoch prehrách vo Zvolene skončili na 9. mieste. Je to ich najhoršie umiestnenie v histórii klubu. Hoci po základnej časti vstupovali do vyraďovacích bojov zo siedmeho miesta, pokoril ich tím z desiatej priečky na tri víťazné zápasy výsledkom 3:1 v sérii.



V poslednom piatkovom zápase sa zranil útočník Slovana Bratislava Samuel Takáč. Aj napriek zlomenému zápästiu predstúpil pred novinárov a povedal: "Teraz mi chodí hlavou, že som rád, že žijem. Avšak za celú sezónu sa musíme ospravedlniť majiteľom, všetkým sponzorom a hlavne fanúšikom, ktorí mali nejaké očakávania a my sme ich nenaplnili. Sezónu nebudem hodnotiť, to nie je na mne. Avšak znovu nám niečo chýbalo. Zvolen bol vo veľa veciach lepší, zaslúžene vyhral a treba mu pogratulovať."



Po nevydarenej sezóne ťažko hľadal slová aj kapitán Slovana Bratislava Michal Sersen: "V prvom rade sme si to pokašlali my sami, možno až na ten jeden domáci zápas sme nehrali play off hokej. Vo Zvolene sme chceli v oboch zápasoch hrať jednoducho, ale my sme súperovi pomohli dať góly. Napríklad v poslednom piatkovom zápase prvý inkasovaný gól po prečíslení súpera, druhý po našich chybách, vo štvrtok takisto po troch našich chybách inkasujeme, takže ťažko sa dá postúpiť.“



Pri hodnotení nevydarenej sezóny volil Sersen aj ostrejšie slová: "Toto bola najhoršia sezóna, čo som zažil. Nezačalo to však v predkole play off, ale už v základnej časti niekedy po Vianociach. Po novom roku sme sa totiž nachádzali vysoko, v prvej šestke, chceli sme sa vyhnúť predkolu, lebo v ňom sa môže stať čokoľvek, čo sa aj stalo. Naša hra nebola dobrá už ku koncu základnej časti. Ak prehráte doma osem zápasov v rade, to nenaznačuje nič dobré. Tak sme vstúpili aj do predkola domácim výkonom a už sme to nedokázali otočiť.“ Napriek všetkému, čo sa v uplynulej sezóne odohralo, má chuť 39-ročný Sersen v kariére pokračovať aj naďalej. Pre TASR uviedol: "Túto sezónu som vynechal tri mesiace, neužil som si ju tak, ako som si predstavoval. Takže ešte by som asi rád hral."



Zvolenčania majú odlišné pocity. Desiatu priečku po základnej časti istotne vylepšia a ich kapitán Peter Zuzin po zvládnutej sérii so Slovanom Bratislava priznal: "Priali sme si už dva tri kolá pred koncom základnej časti, aby sme dostali Slovanistov, pretože sa vieme na nich namotivovať, vyhecovcať, takže priali sme si, aby sme ich dostali a napokon sme ich aj dostali. To, čo sme chceli spraviť, sme splnili, teraz treba dobre oddýchnuť, zregenerovať a play off sa ešte iba začína. Ak spravíte pozitívny výsledok na konci play off, tak na všetko sa dá v sezóne zabudnúť. Som rád, že sme spravili krok dopredu a ukázali všetkým ľuďom a aj my sami sebe, že vieme hrať dobre, tvrdo a vieme byť aj tímoví. Ukázali sa všetky stránky toto tímu v tejto sérii, na tom teba stavať a pokračovať ďalej.“



Vo Zvolene prišlo na piatkový duel play off so Slovanom takmer 4000 divákov, čo predtým nebývalo zvykom. "Veľmi to poteší, dodá energiu, emóciu. Ľudia nás ženú dopredu, som rád, že prišli. Aj oni nám pomohli prejsť túto sériu,“ netajil Zuzin a k štvrťfinálovému súperovi Spišskej Novej Vsi ako víťazovi základnej časti Tipos extraligy dodal. "Začíname dva zápasy vonku, sme rozohratí. Myslím si, že aj dobre nabudení, len si to musíme celé ponechať a preniesť to do budúceho týždňa.“