Zvolen ukončil spoluprácu s Jendekom, Hudec mieri do Nových Zámkov

Zvolen 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový klub HKM Zvolen sa po vzájomnej dohode dohodol na ukončení spolupráce s Dominikom Jendekom. Dvadsaťtriročný útočník odohral za mužstvo 16 zápasov s bilanciou 1+1. Obranca Marek Hudec odchádza na hosťovanie do Nových Zámkov. Účastník Tipos extraligy o tom informoval na oficiálnej stránke.



Jendek prišiel počas leta z Popradu. Okrem jedného gólu a asistencii mal aj 16 striel a úspešnosť 34,31 % na vhadzovaniach. V priemere hrával 10 minút na zápas. "Dominik Jendek sám požiadal o ukončenie zmluvy. Nedostával toľko šancí, ako si želal a chcel hrávať viac, takže sme sa dohodli na rozviazaní zmluvy a pokračovať bude v inom klube," uviedol generálny manažér tímu Ladislav Čierny. Dvadsaťtriročný útočník bude pokračovať v Nových Zámkoch. Jendek je odchovanec bratislavského Slovana a v extralige odohral bezmála 200 stretnutí.



Hudec má na konte 17 zápasov, avšak v uplynulých troch dueloch neodohral ani jedno striedanie a plnil len úlohu siedmeho obrancu. Na hosťovanie do Nových Zámkov odchádza bez zisku bodu a so štatistikou -2. "K dispozícii máme po návrate Michala Beňa veľa obrancov, ale v jeho prípade sme sa rozhodli pre hosťovanie do 15. februára," skonštatoval Čierny.



Mužstvu Martina Štrbu nevyšiel úvod sezóny, keď prehralo sedem z ôsmich stretnutí. Z ďalších deviatich zápasov má bilanciu 5:4. Zvolenu patrí v tabuľke priebežná 9. priečka so ziskom 21 bodov. Vedenie s týmto postavením nie je spokojné a aj preto urobilo tieto zmeny počas reprezentačnej prestávky.



Vedenie novozámockých "býkov" sa zároveň dohodlo na ukončení spolupráce s útočníkom Marekom Tvrdoňom a dvojicou kanadských kanonierov Dillonom Hamaliukom a Maximom Golodom.