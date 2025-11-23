< sekcia Šport
Zvolen ukončil trojzápasovú sériu prehier, vyhrali nad Prešovom 3:2
Autor TASR
Prešov 23. novembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen ukončili trojzápasovú sériu prehier v Tipsport lige. V nedeľnom stretnutí 22. kola triumfovali na ľade HC Prešov 3:2, víťazný gól vsietil v 45. minúte Marek Šramaty. Zvolenčania sa posunuli na siedmu priečku tabuľky, Prešovu naďalej patrí posledná 12. pozícia.
Domáci šli do vedenia v 3. minúte zásluhou Olivera Jokeľa, ktorý sa presadil v oslabení. V prostrednom dejstve zvýšil William Rapuzzi a vyzeralo to, že Prešov má našliapnuté za ziskom troch bodov. V záverečnej tretine však prišli tri góly Zvolena v priebehu piatich minút. Sériu odštartoval v presilovke Matej Macek, potom prišiel zásah Mareka Hecla a o triumfe hostí rozhodol Šramaty.
Tipsport liga - 22. kolo:
HC Prešov - HKM Zvolen 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Góly: 3. Jokeľ, 25. Rapuzzi (Rockwood, Fejes) - 41. Macek (Cassels, Wesley), 44. Hecl (Cassels, Wesley), 45. Šramaty (Pišoja, Marcinek). Rozhodovali: Orolin, Lesay - Tichý, Tomáš, vylúčení: 7:3 na 2 min., navyše: Brejčák 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0.
Prešov: Janus - Semaňák, Hain, Nátny, MacDougall, Brejčák, Pulšák - Avtsin, Rapuzzi, Giľák - Rockwood, Paločko, Fejes - Jokeľ, Suja, Valigura - Chalupa, Bačo, Blaško
Zvolen: Kantor - Wesley, Brejčák, Valach, Beňo, Fairbrother, Pišoja, Kowalczyk - Lunter, Šramaty, Macek - Jääskeläinen, Cassels, Hecl - Marcinek, Fekiač, Kudrna - Csányi, Faith, Kukos
