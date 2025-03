Zvolen uspel v Bystrici, Hecl sa postaral o hetrik Olsona

Banská Bystrica 1. marca (TASR) - Hokejisti Zvolena prekvapili vysokým víťazstvom na ľade svojho rivala z Banskej Bystrice. V piatkovom zápase 52. kola Tipos extraligy im strelili až sedem gólov. Úvodné dva obstaral Andrej Kudrna, hetrik zaknihoval Kyle Olson a na všetky presné zásahy mu prihral Marek Hecl, ktorý si pripísal napokon až štyri asistencie. Diváci videli celkovo 11 gólov po výsledku 4:7 z pohľadu domácich 'baranov'.



"Bolo to derby, sú to vždy vyhrotené zápasy. Chceli sme vyhrať, čo sa nám podarilo, ľudia videli atraktívny duel, čiže sme radi," uviedol zvolenský krídelník prvej formácie Hecl, ktorý má veľkú zásluhu na hetriku Olsona, keď mu dvakrát nádherne finálne prihral spoza bránky pred ňu a jedenkrát sa Olson presadil po jeho strele, ktorú vyrazil brankár Eugen Rabčan. "Som rád, že som až štyrmi nahrávkami mohol pomôcť mužstvu k víťazstvu. Dnes to tak vyšlo, som za to naozaj rád. Olson mi poďakoval za tri prihrávky na jeho hetrik a v sobotu azda pôjdeme na obed, teda verím, že ma naň za to pozve."



Hecl hýril po výhre v prestížnom derby na bystrickom ľade dobrou náladou. Úsmev mu z tváre na chvíľu zmizol po pripomenutí na pohľad v tabuľke, kde okupuje Zvolen dve kolá pred koncom základnej časti Tipos extraligy až desiatu priečku so stratou štyroch bodov na deviate Michalovce. "Ambície klubu boli vyššie, nemôžeme byť spokojní s desiatym miestom. Ešte však máme dva zápasy, chceme sa na ne dobre pripraviť a uspieť v nich. Ideme do predkola play off, tam sa to začína od nuly a verím, že cez predkolo prejdeme. Máme v šatni nejaké tipy, koho by sme chceli v predkole, ale nebudem ich hovoriť."



Banskobystričania sú i napriek prehre so Zvolenom v lepšej situácii. Udržali si piatu pozíciu a predkolu play off sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhnú, keďže pred Popradom na siedmom mieste majú náskok päť bodov a v hre je len šesť. Tím spod Urpína však cestuje do Liptovského Mikuláša, kde sa očakáva zisk povinných troch bodov. Tie môže získať iba vtedy, ak sa z piatkového nevydareného duelu poučia. "Musíme zlepšiť presilovky aj oslabenia. Inkasovali sme z početnej výhody Zvolenčanov až dva góly a my sme nedali ani jeden - dokonca ani v hre piatich proti trom. Musíme sa zo všetkého poučiť a pracovať na tom, aby to bolo v play off na sto percent," zdôraznil center domácich Andrej Bíreš, ktorý v zápase proti Zvolenu znižoval stav v strednom dejstve na 2:3 a v tretej tretine prihrával Jánovi Petriskovi na znižujúci gól na 4:6. Napriek svojmu slušnému osobnému výkonu nešetril kritikou: "To sa nám nemôže stávať. Dostať sedem gólov doma a ešte k tomu v derby od Zvolena. Je mi ľúto fanúšikov. No bohužiaľ, aj takéto zápasy sa stanú. Súperovi to tam všetko padlo, využil presilovky, my sme ich nevyužili. Taký je hokej. Niekedy sa stane, že padne tých gólov veľa, ale to sa nám nemôže stávať. Duel sa zlomil v tretej tretine počas presilovky Zvolena, no robili sme celkovo veľa chýb, čo sa nám minulé stretnutia nestávalo."



Bystričania si s najväčšou pravdepodobnosťou zmerajú vo štvrťfinále play off sily so štvrtou Žilinou. "Chceme hrať také zápasy, aby sme sa nimi pripravili na play off. Napríklad tak, ako sme hrali uplynulé dva proti Popradu a Košiciam. To je priorita. Umiestnenie v prvej šestke neriešime, koho dostaneme, je nám v podstate jedno," uzavrel Bíreš.