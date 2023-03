Zvolen uvítal po postupe do semifinále pauzu, sype to najmä Zuzinovi

Zvolen 24. marca (TASR) – Hokejisti Zvolena sú pod trénerskou taktovkou Oremus – Kmeč tretíkrát za sebou v semifinále najvyššej súťaže na Slovensku. Vo štvrťfinálových súbojoch si poradili s Novými Zámkami výsledkom 4:1 na zápasy, keď piaty duel vyhrali na domácom ľade 5:2. Stali sa tak prvým semifinalistom v aktuálnej sezóne Tipos extraligy. Veľkú zásluhu má na tom aj útočník Peter Zuzin.



Práve tento olympijský medailista z Pekingu bol s deviatimi bodmi ústredná postava celej série. V záverečnom piatom zápase sa zaskvel dvoma gólmi a neskrýval spokojnosť: "Som rád, že mi to v play off sype. Celkovo sa moja hra zlepšila. Dostal som priestor v prvej päťke a chcel som to využiť. Som rád, že nám vychádzajú aj presilovky. Ak z nich dávame góly a celkovo ich strieľame viac, tak príde pokoj na hokejku aj z psychologického hľadiska."



Zuzin našiel formu v správnom čase – základná časť mu nevyšla podľa predstáv. "Už som zabudol na základnú časť, v ktorej sa mi príliš nedarilo. Vyhrabal som sa z toho, sústredil sa na play off, čo je najdôležitejšia časť sezóny. Som rád, že mi to ide ako po masle," dodal skúsený 32-ročný útočník.



Zvolenčania zdolali Nové Zámky v sérii hranej na štyri víťazstvá jednoznačne 4:1, avšak priebeh zápasov nenasvedčoval, že by sa mohol zrodiť takýto jednoznačný postup tretieho celku po základnej časti. "Výsledok 4:1 vyzerá jednoducho, ale séria vôbec nebola ľahká. Prvé dva zápasy sme doma vyhrali až po predĺžení. U nich sme prehrali jeden duel. Vedeli sme, že Nové Zámky budú hrýzť a najväčšiu hernú prevahu sme mali až v štvrtom zápase na ich ľade. Zámky v ňom mali zo začiatku o niečo lepší pohyb ako my. Som rád, že nám sa podarilo dať prvé góly a súper musel stále doťahovať. Dôležité bolo, že sme boli vo vedení my," uviedol Peter Zuzin a vyzdvihol aj kvalitu kádra, ktorý nastupoval vo štvrťfinálových dueloch v oklieštenej zostave: "Už tretí rok pod trénerskou dvojicou sme viackrát ukázali, že aj keď prehrávame, tak vieme duel otočiť. A to i v posledných minútach. Tak sme sa pripravovali aj na play off, aby sme bojovali až do konca. Noví chalani tomu verili a pridali sa k nám."



Zvolenčania si teraz počkajú na svojho semifinálového súpera, ktorým bude úspešnejší tím z dvojice Slovan - Michalovce. Pauza im padne vhod – v záverečnom zápase ich trápilo niekoľko absencií v dôsledku zranení. Mladý slovenský reprezentant Maroš Jedlička nastúpil do súbojov až v treťom stretnutí v Nových Zámkoch a vo štvrtok večer sa postaral o víťazný gól mužstva. Na pozápasovom brífingu prezradil: "Prvé dva zápasy som hral na liekoch, necítil som sa dobre, teraz som si trochu oddýchol a už to bolo lepšie. Dlhšia pauza nám teraz padne viac než vhod. Musíme si oddýchnuť po psychickej i fyzickej stránke. Bola to ťažká séria. Novozámčania boli na nás dobre pripravení, ale napokon sa ukázala sila nášho tímu a postrážili sme si to. Išli sme pevne za našim cieľom, čo bol postup do semifinále. Ak chceme získať titul, tak si nemôžeme vyberať súpera, povedať si, že koho by sme chceli v semifinále. Avšak sledujeme aj ostatné zápasy, aby sme mali prehľad o našom potenciálnom protivníkovi."