VIDEO: Zvolen v baráži o účasť v Niké Lige zdolal Komárno
Prvý polčas duelu medzi druholigovým poloprofesionálnym mužstvom a hosťujúcim Komárnom priniesol pod Pustým hradom vyrovnaný súboj.
Zvolen 19. mája (TASR) - V prvom barážovom súboji o účasť v Niké lige druholigový Zvolen zdolal na svojom ihrisku Komárno 1:0 a vytvoril si lepšiu východiskovú situáciu pred odvetným duelom. Ten je na programe v sobotu 23. mája v Zlatých Moravciach.
Prvý polčas duelu medzi druholigovým poloprofesionálnym mužstvom a hosťujúcim Komárnom priniesol pod Pustým hradom vyrovnaný súboj. Vypredaný štadión videl množstvo osobných súbojov najmä v strede ihriska. Svoj čuch na góly ukázal pred polhodinou zvolenský kanonier a bývalý hráč Komárna Jakub Sylvestr, keď sa uvoľnil v šestnástke a nekompromisne zakončil pod brvno.
Po zmene strán mohol vyrovnať po rohu hlavou Mustafič, ale Petrák zasiahol na bránkovej čiare a ďalšiu hlavičku Boďu vyškriabal spod brvna Krejčí. Ten sa potom zaskvel po ďalšej hlavičke Boďu a dorážke Bayemiho. Hostia mali prevahu, ale nedokázali ju pretaviť do gólu a prehrali.
Baráž o účasť v Niké lige - prvý zápas:
skupina o udržanie sa:
MFK Zvolen – KFC Komárno 1:0 (1:0)
Góly: 27. Sylvestr. Rozhodovali: Glova - Pacák, Bednár, ŽK: Sylvestr, Filipiak - Tamás, 1856 divákov
Zvolen: Krejčí – Adayilo, Gaško, Filipiak, Petrák (57. Patrnčiak) – Starší (80. Onuoha) – Gono, V. Tóth, Úradník (80. Köröš), Vrekič – Sylvestr (90+1 Nosko)
Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Špiriak, Šimko, Rudzan – Gamboš (46. Boďa), Domonkos – Mustafič, Tamás (70. Palán), Druga (46. Druga) – Bayemi (86. Pastorek)
