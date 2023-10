Zvolen v derby zvíťazil nad Banskou Bystricou 6:3 v 9. kole

HKM Zvolen – HC ´05 Banská Bystrica 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)



Góly: 3. Zuzin, 26. Marcinek (Zuzin, Rauhauser), 43. Hain (Zuzin), 48. Marcinek (Viedenský, C. Hults), 54. Zuzin (Marcinek, Viedenský), 59. Šiška (Csányi) – 9. Vela (Turbull, Holenda), 10. Turnbull (Wilkins, Ďatelinka), 50. Vela (Adam, Wilde). Rozhodovali: Jobbágy, Výleta – Bogdaň, Šoltés, vylúčení: 4:1 na 2 min, navyše 29. Bíreš (B. Bystrica) 5 min + DKZ za krošček, presilovky: 0:1, oslabenia: 2:0, 4113 divákov.



Zvolen: Kupsky – Hain, Sládok, Čulík, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Haborák – Šiška, Langkow, R. Bondra – Kašlík, M. Hults, Mucha – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Csányi, V. Fekiač, Kolenič



Banská Bystrica: Krošelj – Wilde, Ďatelinka, Hora, Bačík, Holenda, Žabka, Pavúk – Gašpar, Bíreš, Matoušek – Turnbull, Vela, Wilkins – Žitný, Adam, Petriska – Macek, Stránsky, R. Faith

Zvolen 13. októbra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolena zdolali v 9. kole Tipos extraligy na domácom ľade HC ´05 Banská Bystrica 6:3 a vyhupli sa na druhú priečku v tabuľke. Na lídra zo Spišskej Novej Vsi strácajú bod. Hokejisti spod Urpína prehrali po päťzápasovej víťaznej sérii už druhý duel za sebou, držia si však štvrtú priečku. V ich tíme sa predstavila nová posila Luke Adam s 90 štartmi v NHL, na opačnej strane hral novic Miroslav Mucha.Domáci mali v úvode tlak a do vedenia išli presnou strelou Zuzina z ľavého kruhu. Ďalšie ich nevyužité šance trestali hostia v deviatej minúte, Turnbull poslal bekhendovú prihrávku medzi nohy obrancu HKM a Vela sa pred odkrytou bránkou nemýlil. Tento útok otočil stav o 24 sekúnd, keď Turnbull mieril presne pod hornú žŕdku – 1:2. V druhej tretine Zvolen vyrovnal z dorážky Marcineka po dvoch strelách Zuzina. Následne Bystričan Bíreš išiel za krošček predčasne pod sprchy a päťminútová domáca presilovka zostala nevyužitá. Na začiatku tretej tretiny nebol uznaný gól hosťujúceho Wilde po vzhliadnutí videa a "zahrmelo" na opačnej strane. Od modrej napálil puk cez zraneného Matouška bez hokejky Hain - 3:2. Následne v úniku Zuzin strieľal do žŕdky, ale mrzieť ho to nemuselo, pretože neskôr v oslabení zvýšil na 4:2 z prečíslenia Marcinek. Hostia ešte znížili z presilovky Velom, ale odpovedal po rýchlom prechode pred bránkou Zuzin, takže duel mal až troch dvojgólových strelcov. Poistku ešte v závere pridal pri bystrickej hre bez brankára Šiška.ext ms