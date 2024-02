Zvolen v každom zápase bojuje o výhru, Stavjaňa spokojný aj s bodom

Zvolen 18. februára (TASR) – Hokejisti Zvolena zdolali v nedeľnom 45. kole Tipos extraligy na domácom ľade Nitru 4:3 po samostatných nájazdoch a súperovi spod Zobora, ktorý je na piatom mieste v tabuľke, sa priblížili zo šiestej pozície na rozdiel troch bodov. Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne medzi týmito súpermi má však lepšie Nitra, a to práve vďaka získanému bodu po remíze 3:3 v riadnom hracom čase.



"Pre nás je bod zo Zvolena dobrý. V prvej polovici zápasu pôsobili domáci sebaisto, suverénne. My sme mali pomalší rozbeh, keďže v piatok moji zverenci sa viac emočne vydali. Postupne sme hru zlepšili a sme radi za bod, lebo vzájomné zápasy so Zvolenom máme tým pádom o ten bod lepšie my, čo môže vo finálovej tabuľke zavážiť," hodnotil duel pod Pustým hradom nitriansky kouč Antonín Stavjaňa s tvrdením, že do prvej šestky tabuľky zaručujúcej priamu účasť v play off sa dostanú tímy, ktoré budú mať aktuálne lepšiu formu.



Duel vo Zvolene nedohrali až dvaja nitrianski obrancovia – Alex Cotton a Martin Vitáloš. "Cotton mal chorobu, v sobotu neabsolvoval tréning, až dnes sa zapojil a bolo cítiť, že to nie je ešte ono. Dostal tvrdý hit v rohu klziska, tak sme ho už nenasadili. V závere sa zranil Marek Vitáloš a vzala ho sanitka, nevieme nateraz čo s ním je," vysvetľoval Stavjaňa.



Zvolenčania bodovali vo štvrtom zápase v rade a z uplynulých deviatich duelov brali minimálne bod až osemkrát. "V každom stretnutí dokážeme bojovať o víťazstvo. Aj v zápase v Michalovciach, ktorý nám bodovo nevyšiel, sme neboli ďaleko od toho, aby sme body získali. Je teda cítiť, že sme tím, ktorý dokáže zakaždým bojovať o výhru. V play off sa počítajú iba víťazstvá, takže ich chceme získať čo najviac, či už trojbodových alebo dvojbodových," vyjadril sa k úspešnej bilancii asistent trénera Zvolena Norbert Javorčík a zhodnotil aj dvojbodovú výhru nad Nitrou: "Bol to veľmi vyrovnaný duel. Vstup do neho patril nám, Nitra vyrovnala hru v druhej polovici prvej tretiny. Naši hráči mali chuť dodržiavať detaily, čo je dobrá správa pred play off. Obmedziť ešte musíme drobné chyby. Napriek tomu, že sme na konci tretej tretiny prišli o vedenie, tak sme odohrali dobré predĺženie a v nájazdoch nás podržal brankár Jake Kupsky. A, samozrejme, kľúčový bol výborný nájazd Mareka Hecla. Za úsilie, ktoré sme do zápasu dali, je pre nás extra bod dôležitý a sme za neho veľmi radi."



Zvolenčania postupne zlepšujú samostatné nájazdy. V úvode sezóny im nešli, ale teraz negatívnu bilanciu zmiernili. "Potrebujeme nájazdy zlepšovať, posunúť sa v nich vyššie, lebo v play off rozhodujú aj tieto časti zápasu. Teší ma, že sme v nich v poslednom čase úspešní. Naši hráči a brankári sú nabudení, aby nájazdy vyhrali a pracujú na tom intenzívne po tréningoch," dodal Javorčík.