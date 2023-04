Zvolen vníma hodnotu striebra, Oremus: Tri medaily sú dobrá vizitka

Košice zvíťazili v turbulentnej sezóne, Spilar: "Všetko zapadlo"

Na snímke hokejisti HC Košice sa tešia z víťazstva a zisku majstrovského titulu po piatom zápase finále play off hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HKM Zvolen 23. apríla 2023 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Zvolen 23. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen prijali strieborné medaily z extraligovej sezóny 2023/2024 s pokorou a už bezprostredne po prehratom finále hovorili o úspechu. Proti Košiciam prehrali štyri z piatich finálových zápasov, keď doplatili najmä na slabú koncovku. "," povedal útočník Marek Hecl.Zvolenčania vstupovali do piateho finálového zápasu s cieľom zvrátiť sériu. V nej prehrávali 0:3 na zápasy, no vo štvrtom stretnutí na domácom ľade zvýšili svoje šance na úspech víťazstvom 5:2. Naň však v následnom stretnutí v Košiciach nenadviazali, keď prehrali 0:3. "," poznamenal Hecl. Zvolenčania obsadili v základnej časti 3. miesto, napokon si finálovou účasťou vylepšili pozíciu v konečnom účtovaní. Pre Hecla išlo už o druhú finálovú prehru: "."Pre Košice ide o prvý extraligový titul po ôsmich rokoch. Pri predošlom, v roku 2015, viedol tím Peter Oremus, ktorý tentoraz pôsobil v tíme Zvolena. Po finálovej sérii nič nevyčítal svojim zverencom a krátko po poslednom zápase si uvedomoval hodnotu striebra. "," poznamenal Oremus. Jeho zverenci vo finále doplatili na slabú gólovú potenciu. V úvodných dvoch zápasoch strelili iba dva góly, viac než jeden dosiahli iba vo štvrtom stretnutí. "," uviedol Oremus.Košičania začali sezónu 2022/2023 štyrmi prehrami, vo "vyhnanstve", v Crow aréne, napokon dokráčali najvyššie a pred vypredanou Steel arénou oslavovali zisk Pohára Vladimíra Dzurillu. Turbulentná sezóna priniesla "oceliarom" deviaty majstrovský titul v histórii, po ktorom hráči aj športový manažér Gabriel Spilar vyzdvihli silu kolektívu. "," uviedol Spilar.Bývalý útočník získal štyri extraligové tituly ako hráč a teraz prvý v manažérskej pozícii. "," prezradil Spilar.Špeciálne pocity prežíval obranca Jakub Ferenc. Do Košíc prišiel pred sezónou 2022/2023 po tom, čo v drese Zlína vypadol z českej extraligy. Vo svojej premiérovej sezóne v najvyššej slovenskej súťaži získal okrem titulu aj slovenské občianstvo. O sile košického tímu nepochyboval. "," povedal Ferenc.Dôležitým článkom košického víťazstva bol brankár Dominik Riečický. Už počas základnej časti, ale najmä v play off sa prezentoval výbornou formou, ktorá vygradovala vo finálovej sérii. Stal sa prvým brankárom, ktorý v jednej finálovej sérii play off dvakrát vychytal čisté konto. Za svoje výkony vo vyraďovačke dostal ocenenie Zlatá korčuľa. "," poznamenal Riečický.Pre viacerých košických hráčov ide o prvý extraligový titul. Patrí k nim aj útočník Patrik Rogoň, ktorý má za sebou druhú sezónu v drese "oceliarov." "," poznamenal Rogoň.