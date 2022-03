Zvolen vyhral v B. Bystrici a doma môže rozhodnúť

HC´05 Banská Bystrica - HKM Zvolen 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)



Góly: 6. Urbánek (Berger, Björkung), 46. Tamáši (Crevier-Morin) - 4. Krieger (Osterberg, Leskinen), 8. Puliš (Viedenský, Zuzin), 14. Krieger (Kubka, Meliško), 21. Saracino (Kotvan, Puliš), 55. Krieger, 57. Puliš (Zuzin, Meliško). Rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - Stanzel, Gegáň, vylúčení: 4:2 na 2 min, navyš: Bubela - Roy, obaja 5+DKZ za hrubosť, presilovky 1:0, oslabenia 0:0, 2497 divákov.



Banská Bystrica: Weninger (21. Belányi) - Cardwell, Bačik, Björkung, Crevier-Morin, Bdžoch, Ďatelinka - Fossier, Bubela, Michaud - Výhonský, Tamáši, Kabáč - Urbánek, Berger, Melcher - Jendroľ, Gabor, Bača - Sojka (od 37. min)

Zvolen: Rahm - Roy, Diakov, Hain, Kotvan, Kubka, Meliško, Sládok - Osterberg, Krieger, Leskinen - Puliš, Viedenský, Zuzin - Jedlička, J. Mikúš, Saracino - Török, Marcinek, Csányi

/stav série 1:3/

Banská Bystrica 30. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v stredajšom štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HC ´05 Banská Bystrica 6:2 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. Hetrikom sa blysol Peter Krieger, Radovan Puliš mal bilanciu 2+1. Piaty duel je na programe v piatok 1. apríla na štadióne Zvolena.Banskobystričania po už utorňajšom výpadku Šoltésa a Paukovčeka museli oželieť aj tretieho dôležitého hráča, zraneného Lampera. Zvolenčanom sa pre zmenu zranil v druhej minúte Jedlička, pri súboji s Cardwellom to neustálo jeho koleno. Do vedenia išli hostia v štvrtej minúte. Po strele Leskinena vyrazil Weninger puk, ktorý následne Osterberg šikovne prihral voľnému Kriegerovi a ten pred odkrytou bránkou nezaváhal. Domáci využili v šiestej minúte presilovku. Berger našiel v medzikruží pohotového Urbánka a bolo 1:1. Lenže vo ôsmej minúte opäť viedol majster. Najprv sa Zuzin síce predčasne tešil z gólu, no úspešná bola až pekná zadovka Viedenského na Puliša, ktorý zakončil z pravého kruhu presne k vzdialenejšej žrdi – 1:2. Po nevyužitej zvolenskej presilovke a šanci Töröka sa skóre menilo v štrnástej minúte. Kubkovu strelu od modrej účinne tečoval Krieger a bolo 1:3. V závere prvej tretiny mohli pridať "bryndziari" v druhej početnej výhode i štvrtý gól, zblízka sa nepresadili Saracino a Krieger.Na začiatku druhej tretiny najprv neuspel Osterberg zoči – voči Weningerovi, no ten napokon kapituloval o pár sekúnd neskôr, pretože po strele Kotvana nezaváhal pri dorážke pred jeho odkrytou svätyňou Saracino – 1:4. Za tohto stavu putoval medzi žrde Belányi a ten do prestávky už nekapituloval. Ustál najmä dobré príležitosti Mikúša, Saracina a Meliška. Zvolenčania ho nepokorili ani počas dvoch presiloviek. Zaujímavý moment sa udial v 35. minúte, keď Bubela atakoval v jazde gólmana Rahma a v úlohe pomstiteľa úradoval hosťujúci bek Roy. A hoci bystrický útočník bitku vyhral, pri páde na ľad si poranil hlavu. Rozhodcovia udelili obom hokejistom tresty do konca zápasu. Hromadnú bitku ostatných hráčov neriešili.Na začiatku tretej tretiny neuspel po individuálnej akcii na domácej strane Bača, na druhej strane z podobnej situácie Leskinen, vychytal ho Belányi. V 46. minúte z obrannej tretiny prehrmel popri mantineli po ľavej strane Tamáši a z mierneho uhla poslal pekný pozdrav ponad lapačku Rahma - 2:4. Duel dostal náboj, zvolenský útočník Török nevyužil únik a po ňom mali dobré možnosti hokejisti spod Urpína, konkrétne Výhonský, Björkung a Fossier, keďže ich nevyužili, pykali. Po chybnej rozohrávke sa rútil v 55. minúte na bránku Krieger a zaknihoval hetrik. Konečný výsledok na 2:6 stanovil Puliš do opustenej bránky "baranov", keďže Karhulovci hrali vabank v šestici bez gólmana.