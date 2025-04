Zvolen vyhral v Košiciach 3:0 v semifinále TEL, v sérii znížil na 2:3

semifinále play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Košice - HKM Zvolen 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 12. Macek (Viedenský), 58. Keefer (Zuzin), 60. Marcinek (Zuzin). Rozhodcovia: Snášel, Crman - Durmis, Stanzel, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 6151 divákov.



/stav série: 3:2/



Košice: Janus - Teves, Rosandič, Šedivý, Gildon, Ferenc, Deyl - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Krivošík, Chovan, Mikúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Martel, Zigo, Archambault -



Zvolen: Kantor - Brejčák, Halbert, Pišoja, Beňo, Bindulis, Kobolka, Sládok - Hecl, Olson, Zuzin - Macek, Viedenský, L. Lunter - Kudrna, Rapuzzi, Keefer - Marcinek, Fekiač, Jakúbek

Košice 10. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili na ľade HC Košice 3:0 v piatom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 2:3. Šiesty zápas je na programe v sobotu 12. apríla vo Zvolene.Hostia išli do vedenia v 12. minúte, keď chybu Košičanov vo vlastnej presilovke potrestal Matej Macek. Zvolenu sa počas celého zápasu darilo nepúšťať Košičanov do vyložených šancí a sami hrozili z protiútokov. Hostia boli v druhej tretine blízko k dvojgólovému náskoku, no presný zásah Kylea Olsona neplatil pre ofsajd. Košičania sa v závere dostali k hre bez brankára, no David Keefer do prázdnej bránky potvrdil triumf hostí. Tí ešte zvýšili svoj náskok počas pokračujúcej hry domácich so šiestimi korčuliarmi, keď sa presadil Marcinek.