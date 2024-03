Zvolen vyrovnal sériu s Mikulášom, tréneri chcú pracovať na detailoch

Zvolen 12. marca (TASR) – V kvalifikácii play-off hokejovej Tipos extraligy medzi Zvolenom a Liptovským Mikulášom videli diváci v úvodných dvoch dueloch série dve predĺženia. Prvé zvládli pod Pustým hradom v pondelok Liptáci (2:3), druhé utorňajšie domáci hokejisti po výsledku 7:6 o predĺžení.



Zvolenčania pritom viedli v zápase až trikrát o tri góly 4:1, 5:2 a po dvoch tretinách 6:3. Avšak v tretej dvadsaťminútovke trikrát inkasovali a duel skončil v riadnom hracom čase 6:6. Napokon sa išlo do predĺženia, ktoré rytieri spod Pustého hradu zvládli gólom Gachulinca, keď v oboch tímoch už chytali druhí náhradní brankári.



„Diváci mohli byť celkom spokojní, teda hlavné tí nestranní, ale obe strany nebudú spokojné s určitými detailmi. Z našej strany sme hrali dve tretiny slušný, ofenzívny hokej. Na druhej strane musíme povedať, že niektoré detaily nám unikli a budeme musieť na nich popracovať. V tretej tretine hral súper veľmi riskantne, my sme mu k tomu pomohli určitými vecami, ktoré sa snažíme v našej hre dlhodobo odstrániť, no nie vždy nám to ide. Vieme, na čom musíme popracovať, aby sme lepšie manažovali zápas, najmä keď vedieme o tri góly,“ hodnotil utorňajší duel asistent trénera Zvolena Norbert Javorčík.



Nechcel sa vyjadrovať k jednotlivým hráčom, najmä ku kiksu brankára Kupskyho, ktorý v poslednej minúte fatálnou chybou zapríčinil gól na 6:6. „Nechcem po zápase hodnotiť jednotlivých hráčov, chceme si zobrať z tohto zápasu pozitívnu emóciu, s ktorou sme skončili. Na detailnejšie hodnotenie sa treba vyspať, to platí aj v prípade Kupskyho. Kto športoval, tak vie, že prídu aj vynikajúce zápasy a výkony a prídu aj výkony, ktoré treba hodiť za hlavu a ísť ďalej. Iba veľké mužstvá a veľkí hráči dokážu byť aj za takejto situácie mentálne silní a ísť ďalej.“



O niečo spokojnejší sú po dvoch zápasoch Liptáci. Vo Zvolene síce vyhrali iba jeden zápas po predĺžení, ale oba v riadnom hracom čase remizovali a potrápili silnejšieho vicemajstra na jeho ľade. „Bol to veľmi zaujímavý zápas, najmä pre trénerov. My sme 40 minút neboli dostatočne silní a agresívni. Veľa súbojov sme prehrávali. Obranná tretina nám nefungovala, inkasovali sme za dve tretiny 6 gólov, ani brankárovi sme nepomohli. Tretia tretina bola fantastická, tak by to malo vyzerať, išli sme do určitého rizika, ale ten nás vrátil do zápasu. Potom som už veril tímu, nechcel som nič meniť v predĺžení, lietali nám tam nejaké puky, boli tam pološance z našej strany, rozhodla prvá gólová strela, ale asi za tých 40 minút sme si zvíťaziť nezaslúžili,“ hodnotil utorňajšiu prehru po predĺžení tréner L. Mikuláša Juraj Faith a k vývoju vyrovnanej sérii pred dvoma domácimi zápasmi na Liptove dodal: „Berieme jeden bod a urobíme všetko pre to, aby sme my išli ďalej. Určite budeme bojovať. Prvé dva zápasy boli nesmierne vyrovnané, videli sme dve predĺženia, úplne rozdielne zápasy. Jeden s lepšími defenzívami, druhý s gólostrojom na oboch stranách. Uvidíme, čo prinesú domáce zápasy. Treba sa na ne dobre pripraviť. Budú v nich rozhodovať malé veci a v nich sa musíme zlepšiť oproti tomuto druhému zápasu.“