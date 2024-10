Zvolen vyškolil Žilinu po výhre 7:2

HKM Zvolen - Vlci Žilina 7:2 (1:1, 4:0, 2:1)



Góly: 11. M. Hecl (Viedenský, Robertson), 27. A. Mišiak (D. Jendek, Marcinek), 29. Kudrna (Kukuča, Halbert), 32. Kudrna (Bracco, Kukuča), 33. Zuzin (Robertson, Viedenský), 47. R. Bondra (Sheehy, Bracco), 60. Sheehy (Bracco, Kudrna) – 20. Kolenič (Walega), 52. R. Varga (Diakov, Jones). Rozhodovali: Snášel ml., Baluška – Kacej, Knižka, vylúčení na 2. min: 3:5, vyššie tresty: 29. Beták (Žilina) 5 + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 1965 divákov.



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Beňo, M. Hudec, Robertson, Oligny, Sládok – Kudrna, Viedenský, M. Hecl – Bracco, Sheehy, R. Bondra – Kukuča, Zuzin, Macek – Marcinek, D. Jendek, A. Mišiak



Žilina: LaCouvée (32. Košarišťan) – Tourigny, Miller, Gachulinec, J. Pobežal, Diakov, Holenda, Vajko – Lukosevicius, Jones, Bezúch – M. Mucha, Walega, Kolenič – R. Varga, Galamboš , Beták – Belluš, Šmída, Koyš



hlasy:



Martin Štrba, tréner Zvolena: "Chcem veľmi poďakovať chalanom. Konečne sme to v presilovkách prestrelili. Vedeli sme, že nás nebude čakať nič ľahké, Žilina hrá veľmi dobre. Som rád, že sme to takto zvládli pred všetkými ľuďmi doma a ukázali sme, že vieme hrať aj takýto pokojný zápas. Vyšli nám kombinácie v dlhej presilovke, ktoré sme trénovali. Hráčom to v tréningu ide, teraz to už ukázali v zápase a overili si, že to funguje. Dali sme krásne góly, žiaľ Mišo Beňo nám bude určte chýbať. Po otrase mozgu zostáva na pozorovaní v nemocnici, ale bol to kľúčový moment, že po faule na neho sme presilovku troma gólmi využili. Dúfam, že bude čoskoro v poriadku."



Milan Bartovič, tréner Žiliny: "Prvá tretina nebola zlá. Aj keď mal Zvolen viac z hry, tak sme boli v zápase, vytvárali sme si aj šance a boli sme silní na puku. Rozhodlo až päťminútové oslabenie v druhej tretine, v ktorom sme inkasovali tri góly. Potom sme mali presilovku piatich proti trom, štyroch proti trom. Chceli sme sa ešte vrátiť do zápasu, ale miesto toho, aby sme početnú výhodu o dvoch hráčov využili, tak sa necháme zbytočne vylúčiť. Tím následne klesol na duchu. Zbytočne sme sa nechali vylučovať, hoci ten päťminútový faul od Betáka nebol cielený. My sa musíme vrátiť na zem, nemôžeme si predlžovať striedania, skúšať si nejaké veci. Musíme byť koncentrovaní celých 60 minút. V nedeľu v Mikuláši chceme negatívnu sériu zápasov vonku zlomiť pokorou a tvrdou prácou."



Zvolen 18. októbra (TASR) - Zvolenskí hokejisti v 11. kole Tipos extraligy zvíťazili tretíkrát po sebe, tentoraz už doma nad Žilinou 7:2 a prvýkrát v sezóne v zostave s uzdraveným kapitánom Viedenským, no bez zraneného Olsona. Nováčik spod Dubňa stále čaká na prvý bod z ľadu súpera, duel si prehral v oslabení po hrubom faule Betáka, nepomohla ani výmena brankára za stavu 4:1.V prvej tretine dominantní domáci išli do vedenia po sóle Hecla. Lenže hostia odpovedali 43 sekúnd pred prestávkou Koleničom, keď nezaváhal pred odkrytou bránkou. Rozhodujúce bolo stredné dejstvo. V ňom po góle Mišiaka z dorážky na 2:1 žilinský Beták vrazil na mantinel Beňa, ktorému vypadla prilba a po páde musel putovať do nemocnice. Zvolen využil päťminútovú presilovku na strelenie troch gólov, prvé dva dal Kudrna z dorážky a tečom, ďalší pridal Zuzin už za chrbát náhradníka Košarišťana z kruhu do vinkla. V tretej tretine už iba kozmeticky upravili výsledok Bondra so Sheehym na jednej a Varga na druhej strane.