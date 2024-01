Zvolen zažil nevídané oslabenie, hrdinom nájazdov bol Bondra

Zvolen 28. januára (TASR) - Hokejisti Zvolena v 40. kole Tipos extraligy takmer prehrali parádne rozbehnutý zápas. Proti Liptovskému Mikulášu išli do komfortného vedenia 3:0, no prišli oň v druhej polovici zápasu počas päťminútového oslabenia. V ňom za takmer tri a pol minúty inkasovali štyri góly a razom bolo 3:4. V tretej tretine sa im podarilo vyrovnať a v nájazdoch ratovali dva body vďaka Radovanovi Bondrovi, ktorý skóroval dvakrát a zariadil výhru 5:4.



Ak by sa Bondra v piatej sérii nepresadil, dva body by brali Liptáci. "Ten prvý môj nájazd v piatej sérii bol ťažší, ale o to sladší, lebo bol realizovaný pod tlakom, bolo to buď – alebo. Pri tom druhom mojom nájazde som si už stopercentne veril, že to tam padne a som rád, že to tam aj padlo,“ neskrýval pozitívne emócie 27-ročný Bondra, ktorý presne vedel ako oba nájazdy bude realizovať a čo na brankára Krasikova platí. Urobil ich navlas rovnako iba s rozdielom, že najprv poslal puk k ľavej žrdi a potom k pravej, no z toho istého miesta. K samotnému priebehu duelu poznamenal: "Povedali sme si po prvej tretine za vedenia 3:0 aby sme stále hrali náš hokej, bohužiaľ sa to nepodarilo. Prišiel totiž veľmi diskutabilný päťminútový trest pre Karola Csányiho, trafil hráča rameno na rameno. Máme na striedačke tablet, videli sme to, že tam žiadny zákrok na hlavu nebol. Rozhodilo nás to. Inkasovali sme počas tohto oslabenia štyri góly, hosťom to tam padalo, ale zostali sme silní, hrali až do konca a v tretej tretine sme sa vrátili do zápasu, zvládli sme ju. Som rád, že sa nám to podarilo dotiahnuť do víťazstva."



Radosť z dvoch bodov mal aj dvojgólový zvolenský strelec Marek Hecl. Zvýšil na 2:0 a 3:0 a prihrával na dôležitý vyrovnávajúci zásah na 4:4. Po stretnutí vravel: „Sme radi, že sme to zvládli aj za dva body, vážime si ich. Niečo sme si po nevydarenej druhej tretine povedali a tretia už bola výborná. Bojovali sme, ukázali sme morálku. Škoda, že som nepridal hetrik, za stavu 3:0 som mal šance. Bol som prekvapený, že súper nám dal počas päťminútovej presilovky až štyri góly, to som ešte nezažil. Myslím si, že si to cez týždeň ešte rozoberieme a potrénujeme oslabenia.“



Zvolenčania štvrtýkrát v rade bodovali a doma v tejto sezóne zakaždým Liptákov zdolali. Hoci tentoraz mali na mále a prvýkrát nevyhrali nad týmto súperom na svojom ľade za tri body. "Nuž stávajú sa aj také veci pri päťminútovej presilovke, že mužstvo dá rýchlo prvý gól, pridá druhý a potom prídu ďalšie. Nebolo to príjemné, ale stále sme si vraveli, aby sme zostali v pokoji. Verili sme si, že to zvládneme a otočíme zápas,“ dodal Hecl.