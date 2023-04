Zvolen zdolal Spišskú Novú Ves 3:0, vyrovnal stav série na 3:3

Tipos extraliga – semifinále play off, šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK GROTTO Spišská Nová Ves – HKM Zvolen 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 29. Stupka (Kubka), 51. Hecl (Huntebrinker), 59. Marcinek (Csányi). Rozhodovali: Snášel ml., Orolin – Stanzel, Šoltés, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ališauskas, Žiak, Beaudry, Romaňák, Valach, Ulander, Groch – Rapáč, Bortňák, Vandas – Verbeek, Kerbashian, Majdan – Myklucha, Nellis, Réway – Giľák, Vartovník, Belluš



Zvolen: Trenčan – Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Hanna – Zuzin, Viedenský, Marcinek – Sideroff, Huntebrinker, Hecl – Jedlička, Langkow, Bondra – Stupka, Šiška, Csányi



/stav série: 3:3/

Spišská Nová Ves 11. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen triumfovali v šiestom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy na ľade HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:0. V sérii hranej na štyri víťazstvá tak vyrovnali stav na 3:3 a vynútili si rozhodujúci siedmy duel. Ten je na programe vo štvrtok o 18.00 h vo Zvolene.V úvodnej tretine si viac šancí vypracovali domáci, ale brankár Adam Trenčan si držal čisté konto. Na konci prvej časti zahrozili aj hostia, no brankár Marcel Melicherčík zachytil puk na bránkovej čiare. Zvolenčania otvorili skóre duelu v 29. minúte, keď strelu Branislava Kubku tečoval pred bránkou Václav Stupka. Hostia v tretej časti zvýšili na 2:0, keď sa po asistencii Michaela Huntebrinkera presadil Marek Hecl. V závere ešte upravil Patrik Marcinek strelou do prázdnej bránky na konečných 3:0.Do zostavy zvolenského tímu sa vrátil útočník Chris Langkow, ktorý sa vrátil do zostavy po takmer mesiaci. Tréner Peter Oremus ho zaradil na post centra v tretej formácii. V domácom tíme nahradil Juraj Valach na pozícii obrancu Ľubomíra Malinu.