Zvolen na domácom ľade porazil Žilinu 5:1

HKM Zvolen - DOXXbet Vlci Zilina 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)



Góly: 6. Marcinek (V. Fekiač, L. Lunter), 13. Macek (Olson, Rapuzzi), 23. Olson (z trest, strieľania.), 28. Zuzin, 55. Estephan (Senčák) - 8. Koyš (Jones, Kolenič). Rozhodovali: Žák, Klejna - Staššák, Jedlička, vylúčení na 2. min: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1403 divákov.



Zvolen: Kantor - Halbert, Bindulis, Fairbrother, Sládok, Beňo, Kobolka, Pišoja - Olson, Rapuzzi, Macek - Kudrna, Viedenský, Zuzin - L. Lunter, Estephan, Marcinek - Senčák, V. Fekiač, Šramaty



Žilina: Košarišťan - Tourigny, Miller, D. Gachulinec, J. Pobežal, Djakov, Korenčík - Fejes, Walega, M. Mucha - Kolenič, N. Jones, Koyš - Belluš, J. Baláž, Avcin - R. Varga, Galamboš, Juščák

Zvolen 28. januára (TASR) - Hokejisti Zvolena zvíťazili v 43. kole Tipos extraligy nad Žilinou 5:1 a potvrdili, že to na tohto súpera vedia. Zdolali ho vo všetkých troch vzájomných meraniach síl v prebiehajúcej sezóne. Tímu spod Pustého hradu chýbali D. Brejčák a M. Hecl, no do zostavy sa vrátil Rapuzzi. "Vlci spod Dubňa" ukončili sériu dvanástich zápasov, v ktorých bodovali, pričom jedenásť z nich vyhrali.Hostia nasadili do bránky miesto LaCouveeho Košarišťana, ktorému najprv pomohla žŕdka po zakončení Senčáka, no v šiestej minúte ho už pokoril Marcinek z kruhu. Na vyrovnávajúci gól Koyša do bránky zblízka odpovedal na opačnej strane pred bránkou pohotový Macek a v druhej tretine po faule Gachulinca na unikajúceho Olsona zvýšil sám faulovaný na 3:1 z trestného strieľania. Štvrtý gól pridal individuálne Zuzin po chybe Pobežala a v tretej tretine znovu zazvonil na žŕdke Senčák. Žilina to skúšala aj v šestici bez brankára, no inkasovala piaty gól z hokejky Estephana.