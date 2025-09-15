< sekcia Šport
Zvolen získal fínskeho útočníka Jääskeläinena
Autor TASR
Zvolen 15. septembra (TASR) - Do kádra hokejistov HKM Zvolen pribudol 29-ročný fínsky útočník Joona Jääskeläinen. Bude to pre neho štvrté pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorej získal už tri majstrovské tituly. Zvolenský klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.
Jääskeläinen doteraz odohral v slovenskej extralige celkovo 301 zápasov, v ktorých nazbieral 241 kanadských bodov za 112 gólov a 129 asistencií. Postupne nastupoval za Banskú Bystricu, Slovan Bratislava a v uplynulých troch sezónach za HC Košice. V roku 2022 získal majstrovský titul v drese Slovana, v rokoch 2023 a 2025 sa radoval ako hráč Košíc.
