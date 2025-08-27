< sekcia Šport
Zvolen získal útočníka Casselsa, Ryba: Máme o ňom výborné referencie
Po príchode Casselsa je vo zvolenskom kádri sedem legionárov, pričom do jedného zápasu môžu zasiahnuť maximálne šiesti.
Autor TASR
Zvolen 27. augusta (TASR) - Extraligový klub HKM Zvolen angažoval 30-ročného kanadského útočníka Colea Casselsa. K tímu by sa mal pripojiť už vo štvrtok. Zvolenský klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej webstránke.
Po príchode Casselsa je vo zvolenskom kádri sedem legionárov, pričom do jedného zápasu môžu zasiahnuť maximálne šiesti. „Dôležitý fakt je, že Gianni Fairbrother bude pripravený na plnú zápasovú záťaž až niekedy v októbri alebo novembri. Potrebovali sme riešiť aktuálnu situáciu, nakoľko máme stále niekoľko zranených útočníkov,“ uviedol športový manažér HKM Zvolen Patrik Ryba. „Pred začiatkom sezóny sme ešte hľadali kvalitného centra, ktorý by zapadol do našej hernej koncepcie. Cole je dobre stavaný útočník s vyváženou ofenzívnou aj defenzívnou činnosťou a po minulej defenzívne zameranej sezóne by sa u nás rád vrátil k svojim ofenzívnym prednostiam,“ poznamenal Ryba.
Cole Cassels je syn bývalého hráča NHL Andrewa Casselsa, ktorý v zámorskej profilige odohral počas 16 sezón vyše tisíc zápasov. Cole sa narodil v americkom Hartforde, no v mládežníckych rokoch reprezentoval Kanadu. V roku 2013 ho z 85. miesta draftoval klub Vancouver Canucks, no do NHL sa neprebojoval. Jeho kariéra sa dlho odvíjala vo farmárskej AHL, v ktorej odohral takmer päťsto zápasov. Za sebou má aj účinkovanie v najvyššej súťaži v Nemecku a v nižšej lige vo Švédsku. V uplynulej sezóne hral v KHL, v ktorej nastúpil do 58 zápasov s bilanciou 2+10. „Mali sme o ňom výborné referencie od Andreja Podkonického, ktorý ho viedol v Omsku a aj od ďalších hráčov, ktorí s ním predtým hrali alebo proti nemu nastupovali. Rokovania boli veľmi dlhé kvôli rôznym okolnostiam, no napokon sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, za čo sme veľmi radi,“ povedal Ryba.
