Zvolen znížil stav série s Liptovským Mikulášom na 1:2
V nedeľu bude Zvolen opäť pred vlastnými priaznivcami odvracať druhý mečbal súpera, Liptákom stačí na postup do štvrťfinále stále jedno víťazstvo.
Autor TASR
Zvolen 14. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zdolali v treťom zápase kvalifikácie play off o postup do štvrťfinále Tipsport ligy na domácom ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 5:1 a znížili stav série hranej na tri víťazstvá na 1:2. V nedeľu budú opäť pred vlastnými priaznivcami odvracať druhý mečbal súpera, Liptákom stačí na postup do štvrťfinále stále jedno víťazstvo.
V prvej opatrnej tretine išli do vedenia domáci desať sekúnd pred prestávkou v oslabení, keď únik využil Kudrna. V druhej práve po jeho strele zvýšil na 2:0 bekhendovou dorážkou Marcinek, lenže o 37 sekúnd neskôr odpovedal z uhla po šťastnom odraze puku od zadného mantinelu Frederik Fekiač a stav bol tesný. V tretej časti Liptáci nevyužili presilovku, šancu spálil Ferkodič a potom Cormier vypálil do žŕdky. Prišiel tak trest, keď na 3:1 zvýšil z dolnej časti kruhu pohotovo Durandeau. Na 4:1 upravil do prázdnej bránky pri hre súpera v šestici Beňo a piaty gól dal z kruhu v presilovke Hecl.
V prvej opatrnej tretine išli do vedenia domáci desať sekúnd pred prestávkou v oslabení, keď únik využil Kudrna. V druhej práve po jeho strele zvýšil na 2:0 bekhendovou dorážkou Marcinek, lenže o 37 sekúnd neskôr odpovedal z uhla po šťastnom odraze puku od zadného mantinelu Frederik Fekiač a stav bol tesný. V tretej časti Liptáci nevyužili presilovku, šancu spálil Ferkodič a potom Cormier vypálil do žŕdky. Prišiel tak trest, keď na 3:1 zvýšil z dolnej časti kruhu pohotovo Durandeau. Na 4:1 upravil do prázdnej bránky pri hre súpera v šestici Beňo a piaty gól dal z kruhu v presilovke Hecl.
kvalifikácia o postup do play off Tipsport ligy (predkolo play off) - tretí zápas /na 3 víťazstvá/:
HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Góly: 20. Kudrna (Marcinek) 25. Marcinek (Kudrna, Hecl), 55. Durandeau (Cassels, Jääskeläinen), 57. Beňo, 58. Hecl (Marcinek, J. Valach) – 25. F. Fekiač (Uhrík). Rozhodovali: Novák, Crman – Gegáň, D. Konc ml., vylúčení: 6:5 na 2. min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2806 divákov.
Zvolen: Kantor – Kobolka, Fairbrother, Beňo, Golian, J. Valach, Pišoja – Kudrna, Marcinek, Hecl – Durandeau, Cassels, Jääskeläinen – L. Lunter, Šramaty, Macek – Senčák, V. Fekiač Kowalczyk
L. Mikuláš: Lebedeff – Robertson, Kozák, D. Jendroľ, Flood, F. Fekiač, Lalík, Kadlubiak – Ferkodič, Cormier, J. Sukeľ – Vojtech, Tritt, Farren – Podolinský, Uhrík, Záborský – Šandor, Vankúš, Nespala – Kalousek
/stav série: 1:2/
HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Góly: 20. Kudrna (Marcinek) 25. Marcinek (Kudrna, Hecl), 55. Durandeau (Cassels, Jääskeläinen), 57. Beňo, 58. Hecl (Marcinek, J. Valach) – 25. F. Fekiač (Uhrík). Rozhodovali: Novák, Crman – Gegáň, D. Konc ml., vylúčení: 6:5 na 2. min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2806 divákov.
Zvolen: Kantor – Kobolka, Fairbrother, Beňo, Golian, J. Valach, Pišoja – Kudrna, Marcinek, Hecl – Durandeau, Cassels, Jääskeläinen – L. Lunter, Šramaty, Macek – Senčák, V. Fekiač Kowalczyk
L. Mikuláš: Lebedeff – Robertson, Kozák, D. Jendroľ, Flood, F. Fekiač, Lalík, Kadlubiak – Ferkodič, Cormier, J. Sukeľ – Vojtech, Tritt, Farren – Podolinský, Uhrík, Záborský – Šandor, Vankúš, Nespala – Kalousek
/stav série: 1:2/