< sekcia Šport
Zvolen zvíťazil na ľade Nitry 3:5
V prvej tretine sa obe mužstvá ťažšie dostávali do tempa.
Autor TASR
Nitra 3. januára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v sobotňajšom zápase 35. kola Tipsport ligy na ľade HK Nitra 5:3. Zvolenčania ukončili trojzápasovú sériu prehier a pod vedením nového trénera a dlhoročného kouča „corgoňov“ Antonína Stavjaňu získali prvé body. Nitra nevyužila zakopnutie vedúceho Slovana Bratislava a jej strata na druhom mieste zostala štvorbodová, Zvolen poskočil na 10. priečku o skóre pred Spišskú Novú Ves.
V prvej tretine sa obe mužstvá ťažšie dostávali do tempa. Domáci však dokázali odskočiť na rozdiel dvoch gólov zásluhou Mateja Pauloviča a Sebastiána Čederleho. Zvolenčania zlepšili svoju hru v prostrednej časti, keď najskôr v presilovej hre znížil v 27. minúte Peter Zuzin a hostia reagovali aj na gól domáceho Huga Kováča. Gólový rozdiel do tretieho dejstva zabezpečil Patrik Marcinek. Nitrianska obrana zaspala v 45. minúte, keď unikajúceho Jamesa Casselsa fauloval Marko Stacha a Zuzin premenil trestné strieľanie na svoj druhý presný zásah v stretnutí. Nitra naďalej horela v defenzíve, viackrát prepadol ruský obranca Dmitrij Kostenko. Zvolenčania takticky tretiu časť zvládli a tri body im zabezpečil Marek Hecl. Hetrik uzavrel do prázdnej bránky Zuzin.
V prvej tretine sa obe mužstvá ťažšie dostávali do tempa. Domáci však dokázali odskočiť na rozdiel dvoch gólov zásluhou Mateja Pauloviča a Sebastiána Čederleho. Zvolenčania zlepšili svoju hru v prostrednej časti, keď najskôr v presilovej hre znížil v 27. minúte Peter Zuzin a hostia reagovali aj na gól domáceho Huga Kováča. Gólový rozdiel do tretieho dejstva zabezpečil Patrik Marcinek. Nitrianska obrana zaspala v 45. minúte, keď unikajúceho Jamesa Casselsa fauloval Marko Stacha a Zuzin premenil trestné strieľanie na svoj druhý presný zásah v stretnutí. Nitra naďalej horela v defenzíve, viackrát prepadol ruský obranca Dmitrij Kostenko. Zvolenčania takticky tretiu časť zvládli a tri body im zabezpečil Marek Hecl. Hetrik uzavrel do prázdnej bránky Zuzin.
Tipsport liga - 35. kolo:
HK Nitra - HKM Zvolen 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)
Góly: 6. Paulovič (Stacha), 14. Čederle (Lacka, Molnár), 37. Kováč (Šimko, Graham) – 27. Zuzin (Marcinek, Hecl), 38. Marcinek (Cassels), 45. Zuzin (t.s.), 51. Hecl (Marcinek, Pišoja), 60. Zuzin (Valach, Jääskeläinen). Rozhodcovia: Žák, Štefik – Gegáň, Hercog, vylúčenia: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2947 divákov
Nitra: Patrikainen – Stacha, Osburn, Carmichael, Graham, Valent, Vitaloš, Kostenko – Paulovič, Hrnka, Buček – Jackson, Bubela, Passolt – Lacka, Čederle, Molnár – Kováč, Šimko, Bajtek - Csányi
Zvolen: Kantor – Brejčák, J. Valach, Fairbrother, Golian, Pišoja, Beňo – Hecl, Zuzin, Marcinek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – V. Fekiač, Šramaty, Macek – Kowalczyk, T. Faith, Kobolka
HK Nitra - HKM Zvolen 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)
Góly: 6. Paulovič (Stacha), 14. Čederle (Lacka, Molnár), 37. Kováč (Šimko, Graham) – 27. Zuzin (Marcinek, Hecl), 38. Marcinek (Cassels), 45. Zuzin (t.s.), 51. Hecl (Marcinek, Pišoja), 60. Zuzin (Valach, Jääskeläinen). Rozhodcovia: Žák, Štefik – Gegáň, Hercog, vylúčenia: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2947 divákov
Nitra: Patrikainen – Stacha, Osburn, Carmichael, Graham, Valent, Vitaloš, Kostenko – Paulovič, Hrnka, Buček – Jackson, Bubela, Passolt – Lacka, Čederle, Molnár – Kováč, Šimko, Bajtek - Csányi
Zvolen: Kantor – Brejčák, J. Valach, Fairbrother, Golian, Pišoja, Beňo – Hecl, Zuzin, Marcinek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – V. Fekiač, Šramaty, Macek – Kowalczyk, T. Faith, Kobolka