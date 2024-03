Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 7:6 pp v 2. zápase predkola

druhý zápas predkola play off Tipos extraligy



HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš 7:6 pp (1:1, 5:2, 0:3 – 1:0)



Góly: 13. R. Bondra (C. Hults, M. Hults), 21. M. Hults (Lukosevicius, M. Hecl), 25. Marcinek (Sládok, Fortin), 35. Kašlík, 38. Zuzin (Kašlík, Gachulinec), 40. Rauhauser (Gachulinec, Kolenič) – 20. Réway (Ullman, Quince), 36. Žilka (J. Sukeľ, Kriška), 40. A. Nauš (Berry, Egle), 48. Nespala. 54. Ullman (Egle). Rozhodcovia: T. Orolin, J. Konc ml. – D. Konc ml., Hercog. Vylúčení na 2. min: 6:6, presilovky 2:3, oslabenia: 0:0, 1549 divákov.



Zvolen: Kupsky (61. Trenčan) – Gachulinec, Rauhauser, Mudrák, C. Hults, Hain, Sládok - Lukosevicius, M. Hults, M. Hecl – R. Bondra (do 40. min.), Fortin, Zuzin – Marcinek, Šiška, Kašlík – Kolenič, K. Gabor, Csányi



HK 32 Liptovský Mikuláš: Krasikov (41. Rychlík) – Ullman, Lalík, F. Fekiač, Hraško, Mezovský, Thompson – Réway, Quince, Lahtinen – Berry, Egle, A. Nauš – Žilka, Kriška, J. Sukeľ – Nespala, Vankúš, D. V. Tkáč



/stav série: 1:1/

Zvolen 12. marca (TASR) – Hokejisti Zvolena zvíťazili v druhom zápase kvalifikácie play-off Tipos extraligy na domácom ľade nad Liptovským Mikulášom 7:6 po predĺžení a vyrovnali stav série hranej na tri víťazstvá na 1:1. Hostia nastúpili oproti prvému zápasu s dvoma zmenami, keď Avtsina nahradil Lahtinen a T. Nauša Tkáč. Tretí duel medzi týmito mužstvami sa hrá v Liptovskom Mikuláši vo štvrtok.V prvej tretine sa oba tímy presadili v presilovkách, najprv Zvolenčania po teči Bondru a potom Liptáci 9 sekúnd pred prestávkou po strele Réwaya z kruhu. V druhej tretine sa strhla gólová prestrelka, najprv vedenie prinavrátil Zvolenu z dorážky M. Hults, na 3:1 zvýšil počas 4-minútovej presilovky dôrazný Marcinek pred bránkou a štvrtý domáci gól pridal z prečíslenia Kašlík. Hostia odpovedali o 21 sekúnd Žilkom spred bránkového priestoru, avšak na druhej strane sa presadil z medzikružia Zuzin. Dva góly padli ešte v poslednej minúte tohto dejstva, najprv znižoval po buly bez prípravy A. Nauš, ale trojgólové vedenie opäť zariadil Rauhauser, keď obkorčuľoval bránku a presne zakončil.V tretej tretine nastúpil Mikuláš už s brankárom Rychlíkom a Zvolen hral bez Bondru. Najprv sa ujala strela hosťujúceho Nespalu od modrej a rovnako od modrej skončil v bránke tečovaný puk po koncovke Ullmana a bolo razom 6:5! Vyrovnanie mali v závere na hokejke Réway v úniku a F. Fekiač, ktorý trafil žŕdku, no napokon daroval šiesty gól Liptákom v oslabení zvolenský brankár Kupsky, ktorý chcel dať pri avizovanom zakázanom uvoľnení súpera v šestici gól do prázdnej svätyne súpera, ale trafil Berryho a ten poľahky vyrovnal na 6:6.Do predĺženia nastúpil do zvolenskej bránky Trenčan a ten neinkasoval. Potešil ho Gachulinec presnou strelou z vrchnej časti kruhu v 65. minúte, ktorý vykúpil svoje mužstvo od pohromy a druhej prehry v rade v sérii hranej na tri víťazstvá.