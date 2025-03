Zvolen zvíťazil nad Spišskou Novou Vsou, v sérii vedie 3:1

štvrťfinále play off Tipos extraligy - štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)



Góly: 7. Keefer (Beňo), 10. Zuzin (Olson, Halbert), 17. Kudrna (Beňo, Keefer), 19. Beňo (Pišoja) – 21. Žiak (Johnson, Meireles), 59. Hannoun (Kestner). Rozhodovali: Hronský, M. Novák – Jedlička, Tichý, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Rapáč (Sp. N. Ves) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 3611 divákov.



Zvolen: Kantor – Halbert, Brejčák, Beňo, Pišoja, Kobolka, Bindulis, Sládok – Zuzin, Olson, Hecl – Lunter, Viedenský, Macek – Keefer, Rapuzzi, Kudrna – Marcinek, Fekiač, Súľovský – Gron



Spišská Nová Ves: Mitens (21. Valluš) – Ališauskas, Žiak, Valach, Gron, Barcík, Romaňák, Karaffa – Hannoun, Ford, Kestner – Števuliak, Meireles, Rapáč – Drábek, Johnson, Džugan – Vandas, Bortňák, Murín – Vartovník



/stav série: 3:1/

Zvolen 24. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvládli aj štvrtý štvrťfinálový zápas play off Tipos extraligy. V pondelok na svojom ľade zdolali Spišskú Novú Ves 4:2, keď základ úspechu položili už v prvej tretine, v ktorej potrestali nedisciplinovanosť súpera štyrmi gólmi. V sérii hranej na štyri víťazstvá tak vedú 3:1 na zápasy, piaty duel sa bude hrať na Spiši v stredu.Hostia z východu republiky už nastúpili s kapitánom Rapáčom, no ten znovu nedohral duel, keď sa pre vyšší trest porúčal z ľadu už po trinástich minútach. Domáci rozobrali "rysov" už v prvej tretine, keď prakticky všetky štyri góly dali z presiloviek. Prvý strelil Keefer v siedmej minúte spoza kruhu, keď bol ešte na trestnej lavici Meireles, druhý zariadil Zuzin z dorážky pred bránkou po strele Olsona. Potom dostal päťminútový trest do konca zápasu kapitán Spišiakov Rapáč za vrazenie Bindulisa na mantinel a po faule Romaňáka v prerušenej hre Zvolen trestal v početnej výhode o dvoch hráčov Kudrnom z kruhu. Na 4:0 upravil ešte pred prestávkou spoza kruhu Beňo, keď vypršal práve Rapáčov dlhý trest. Na začiatku stredného dejstva už s brankárom Vallušom využili aj hostia presilovku Žiakom spomedzi kruhov, no ďalšie dve nie, hoci hrali takmer pol minútu i v piatich proti trom. V tretej tretine už len kozmeticky upravil stav na 4:2 zblízka Hannoun.