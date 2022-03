Zvolenčania chcú v piatok ukončiť sériu, Bystričania sa nevzdajú

Banská Bystrica 31. marca (TASR) – Úradujúci majster zo Zvolena môže už v piatok na domácom ľade spečatiť postup do semifinále Kaufland play off Tipos extraligy. Vyhral totiž tri štvrťfinálové súboje s hokejistami Banskej Bystrice, pričom ich susedný rival uchmatol iba jedno víťazstvo.



Pod Urpínom pred skvelou diváckou kulisou mali "barani" herne navrch iba v utorňajšom stretnutí, ktoré prehrali tesne 1:2. V stredajšom zápolení dominovali "bryndziari" po výsledku 6:2, keď trestali chyby súpera a premieňali šance. "Chceli sme vyhrať oba zápasy v Banskej Bystrici, ale vedeli sme, že to nebude ľahké, čo ani nebolo. V stredu bol výsledok taký, aký bol, no Bystričania hrali za stavu 2:4 z ich pohľadu dobre, mali šance, nepremenili ich. Som rád, že sme to zvládli a vyhrali. Dali sme šesť gólov, všetko po pekných akciách, hralo sa nám dobre, v strednom pásme sme boli disciplinovaní, neboli sme ani veľa vylučovaní, to tiež rozhodlo a opäť nám vynikajúco zachytal brankár Rahm. V obrane sme dobre bránili, inkasovali sme iba dva góly, čo bolo tiež kľúčové," hovoril po štvrtom štvrťfinálovom zápase kapitán Zvolena Radovan Puliš, ktorý v stredu večer strelil dva góly a pri treťom asistoval, podieľal sa teda na polovici zásahov svojho tímu.



Banskobystričanov v tretej tretine nakopol gól na 2:4, ktorý obstaral útočník Alex Tamáši. Pekne potiahol puk popri mantineli po ľavej strane a z mierneho uhla zakončil ponad lapačku Rahma. "Myslím si, že sme vôbec nehrali svoju hru. Dve tretiny bol súper určite lepší. Zvolenčania hrali to, čo sme my hrali proti nim v utorok, len s tým rozdielom, že oni šance premieňali,“ rozhovoril sa 24-ročný center spod Urpína a pokračoval: "V tretej tretine sme sa zlepšili, dali sme gól na 2:4, čo nás nakoplo. Začali sme viac korčuľovať, akoby sme dostali druhý dych. Boli sme všade rýchlejšie, vyhrávali súboje. Robili sme všetko, čo sa len dalo, no bohužiaľ nestačilo to."



Tamáši si dobre uvedomuje, že Zvolen je v psychickej výhode a domáce prostredie bude chcieť v piatom stretnutí série využiť. "V piatok sa určite nejdeme vzdať, sme odhodlaní vrátiť sériu v nedeľu do Banskej Bystrice a zmeniť tento vývoj," prízvukuje odchovanec banskobystrického hokeja. V podobnom duchu vidí štvrťfinálovú sériu aj strelec prvého gólu "baranov" v stredajšom zápase Jakub Urbánek: "Zvolen dal góly a my nie. Musíme už myslieť na ďalší duel, dobre sa naň pripraviť a odohrať ho lepšie než tento. Nám v útoku chýba Šoltés, ale nesnažíme sa na to nejako myslieť. Snažíme sa robiť to, čo máme a najlepšie ako vieme."



Zvolenskí hokejisti sú odhodlaní v piatok štvrťfinálovú sériu na domácom ľade ukončiť. Dobre si však uvedomujú, že posledný krok býva najnáročnejší. "Nechceme sa už v nedeľu vracať pod Urpín, hoci je tu atmosféra výborná, no rovnako aj u nás. Ak budeme dobre napádať, tak budeme silní na puku a to je recept. Chceme hrať náš hokej, nemáme čo meniť, veď vedieme v sérii 3:1. Vieme, že posledný krok nebude ľahký, ale urobíme všetko pre to, aby sme ho zvládli,“ uzavrel Puliš.