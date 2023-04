Zvolenčania nepripustili majstrovské oslavy Košíc na ich ľade

Zvolen 22. apríla (TASR) – Hokejisti Zvolena vyhrali štvrtý finálový duel play-off Tipos extraligy nad Košicami na domácom ľade 5:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá znížili stav na 1:3. Tím z východu republiky tak nevyužil prvú šancu na zisk titulu, druhú bude mať v nedeľu na svojom štadióne v Steel Aréne.



Základ výhry položili zvolenskí hokejisti v druhej tretine, keď sa po desiatich zápasoch dočkali gólu z presilovky a potom pridali ďalšie dva góly v rozmedzí 11 sekúnd v hre štyroch proti štyrom. „Je to zložitá situácia v štyroch proti štyrom, treba tam byť rýchli a my sme ich v tomto ukazovateli prevýšili,“ vyjadril sa k dôležitému momentu tréner Zvolena Peter Oremus a celkovo duel hodnotil pozitívne: „Bol to výborný zápas z našej strany. My sme si uvedomovali, že treba v každom jednom teraz už iba víťaziť. Organizácia hry z našej strany bola výborná. Som rád, že tam chalanom konečne padlo viac gólov. Hráme totiž proti kvalitnému súperovi, je ťažké sa proti nemu presadiť. Ak dáme vyšší počet gólov ako jeden či dva, tak sa postaráme o dobrý výsledok. Dnes aj jedno, aj druhé mužstvo bavilo divákov dobrým hokejom.“



Zvolenčania vyhnali v druhej tretine za stavu 3:1 z košickej bránky Riečického, ktorého nahradil Janus. „Či Janus alebo Riečický chytajú za Košice dobre, striedajú sa v bránke. Boli tam z našej strany strely, vyššia početnosť striel a hlavne góly, takže to je ich problém koho si dajú do bránky,“ komentoval tento okamih Oremus a k nedeľnému duelu v Košiciach dodal: „Nič iné nám nezostáva len zvíťaziť. Máme sa od čoho odraziť, treba teraz vyhrať aj v Košiciach.“



Košickí hokejisti nevyužili prvý mečbal vo Zvolene, no majú k dispozícii ešte tri ďalšie. Piatkový neúspech hodnotil tréner ´oceliarov´ Dan Ceman pragmaticky: „V prvej tretine bol Zvolen lepší. Stala sa rovnaká vec ako už skôr, že sme zúfalo chceli vyhrať, ale zápas nebol podľa našich predstáv. Nehrali sme na takom stupni ako Zvolen. Bolo tam niekoľko divných rozhodnutí. V prvej tretine sa ako keby pískalo inak ako v ostatných, ale to neovplyvníme, deje sa to aj v iných ligách. Mali sme brejky, prázdnu bránku, ale nedokázali sme vyrovnať. Musíme nabudúce začať zápas lepšie. Ako sme hrali neskôr, tak sme mali už v úvode. Nie každý zápas play-off bol z našej strany dobrý, mali sme zle zápasy s Michalovcami v semifinále, takisto aj prvý zápas tejto série bol zlý, ale vyhrali sme.“



Ceman nerobí z prehry vo Zvolene žiadnu vedu. Je presvedčený, že v nedeľu sa môže v Košiciach oslavovať titul, k čomu poznamenal: „Doma sme silnejší, mame dobrú pozíciu. Ak by sme vedeli, že po štyroch zápasoch bude 3:1, tak to berieme.“