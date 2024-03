Zvolenčania zlomili Liptákov, uzdravený Viedenský myslí na titul

Zvolen 18. marca (TASR) – Hokejisti Zvolena po nedeľnej výhre v piatom zápase kvalifikácie play off nad Liptovským Mikulášom 6:2 postupujú do štvrťfinálových súbojov v Tipos extralige. Sériu hranú na tri víťazstvá vyhrali tesne 3:2 a sily si už v stredu zmerajú s Michalovcami. Duely s Liptákmi boli nesmierne napínavé a padlo v nich veľa gólov.



„Bola to skvelá séria. Veľa výkyvov a momentum raz na jednej raz na druhej strane. Myslím, že každý z hráčov si uvedomoval, že sme odohrali zlý štvrtý zápas. V tomto piatom sme boli viac sústredení a emočne v zápase. Dôležitý bol prvý gól, ktorý sme dali. A potom sme v úvode druhej tretiny dokázali pridať plyn a ďalšie góly. Bol to oveľa lepší výkon ako v predchádzajúcom zápase,“ hodnotil nedeľnú výhru tréner Zvolena Jamie Russell.



V piatom rozhodujúcom stretnutí dva zvolenské góly na 2:0 a 3:0 zaknihoval Marek Hecl, pričom prihrával aj na otvárací gól svojho tímu. Bol tak kľúčovým hráčom mužstva. Po stretnutí na brífingu povedal: „Padlo mi to v tomto zápase, za čo som rád, ale je to práca celej päťky. Myslím si, že sme si sadli. Je to dôležité víťazstvo, zvládli sme tento duel ako tím. nepovedal by som však, že sa zápas rozhodol na začiatku druhej tretiny za osemdesiat sekúnd. My sme dobre forčekovali, dali sme tak prvý gól, po chybe súpera pridali druhý, proste nám to tam padlo. Niekedy môžete mať šance a nepadne vám to a inokedy ich ani nemáte a popadá vám to. Sme za to vďační.“



Hecl vyzdvihol kvalitnú sériu s L. Mikulášom, ktorý vzdoroval vicemajstrovi spod Pustého hradu v predchádzajúcich štyroch zápasoch a v rámci možností aj v rozhodujúcom piatom. „Boli to šialené. Výsledky hovoria samé za seba, padlo veľa gólov, nečakali sme takúto sériu, ale musíme vzdať hold aj Mikulášu, ktorý hral výborne, bol to výborný súper,“ netajil dvojgólový zvolenský krídelník a k nadchádzajúcim štvrťfinálovým súbojom s Michalovcami poznamenal: „Musíme sa dobre pripraviť. To, že sme hrali päť zápasov za sedem dní a máme iba dva dni voľna musíme zobrať tak ako to je. V pondelok oddýchneme, v utorok sa pripravíme a v stredu odídeme do Michaloviec. Je to play-off, je to hokej, musíme byť vďační, že hráme play-off. V Michalovciach je ihrisko väčšie, v Mikuláši menšie. Bude to úplne iný hokej.“



Do zvolenskej zostavy sa po takmer trojmesačnej pauze od zranenia vrátil Marek Viedenský. Aj on výraznou mierou prispel k rozhodujúcej výhre a k tomu, že nie je pod Pustým hradom ešte koniec sezóny. Po dueli prítomným médiám hovoril: „Všetci sme makali ako tím, bolo tam srdce. Som rád, že som aj ja vedel pomôcť. Bolo to celkom fajn na ľade, musím poďakovať fyzioterapeutom, kondičným trénerom a všetkým, čo ma dostali znovu na ľad. Niektorí lekári neverili, že stihnem sezónu, no som tu. Čo som sľúbil, to som splnil.“



Viedenský bol pred zranením kapitánom Zvolenčanov, avšak po návrate na ľad zostalo tentoraz kapitánske Céčko Jozefovi Sládkovi. „Kým som bol preč, tak chalani si zvolili iného kapitána. Toto sa nerieši. Jožo je vynikajúci kapitán, drží chalanov pokope. Je jedno kto má aké písmenko na hrudi. U nás v kabíne sú lídri aj bez písmeniek. Ak každý jeden z nás zaberie a budeme ťahať za jeden povraz, tak to bude dobré,“ vraví 33-ročný Viedenský, pričom neskrýva optimizmus pred nadchádzajúcou štvrťfinálovou sériou s Michalovcami: „Ak chceme vyhrať titul, s čím do play-off ideme, tak musíme prejsť cez Michalovce. Je to veľmi ťažký súper, hrá vynikajúci hokej. Dúfam, že sme sa nakopli týmto posledným zápasom s Mikulášom. Šport je šport, Michalovce tiež budú chcieť vyhrať, takže si myslím, že to bude dobrá séria.“