< sekcia Šport
ZVOLENSKÝ BRANKÁR FYZICKY NAPADOL ROZHODCU: Dostal trest
Mandolese podľa SPH DK SZĽH v čase 40:00 min, teda na konci druhej tretiny, opakovane bezohľadne fyzicky napadol rozhodcu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. marca (TASR) - Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal brankára HKM Zvolen Kevina Mandoleseho zastavením činnosti na dva zápasy a finančnou pokutou vo výške 500 eur za incident vo štvrtkovom druhom dueli kvalifikácie play off Tipsport ligy na klzisku HK 32 Liptovský Mikuláš.
Mandolese podľa SPH DK SZĽH v čase 40:00 min, teda na konci druhej tretiny, opakovane bezohľadne fyzicky napadol rozhodcu primárne do oblasti tváre, čím úmyselne ohrozil zdravie a bezpečnosť prítomného arbitra. Situácia sa odohrala v rámci hromadnej šarvátky, ktorá nastala po skončení druhej tretiny spomenutého duelu. Mandolese dostal trest do konca zápasu a od tretej tretiny ho v bránke nahradil Patrik Brezáni. Informoval portál hockeyslovakia.sk.
Zvolenčania napokon podľahli domácim 0:5 a v sérii predkola play off prehrávajú s Liptovským Mikulášom už 0:2 na zápasy. Tretí duel je na programe v sobotu vo Zvolene, kde už môžu Liptáci rozhodnúť o svojom postupe.
