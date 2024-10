Zvolenský kapitán Viedenský v prvom zápase sezóny doviedol tím k výhre

Zvolen 19. októbra (TASR) - Hokejisti Zvolena v 11. kole Tipos extraligy zaknihovali tretiu výhru v rade, keď doma zdolali nováčika zo Žiliny 7:2. Na ľad vykorčuľoval už aj kapitán tímu spod Pustého hradu Marek Viedenský, ktorý pre zranenie nemohol nastúpiť skôr.



Odohral prvý duel v sezóne, zaznamenal dva kanadské body za dve asistencie, pričom prihrával už na úvodný gól mužstva. "Dobre som sa cítil na ľade, ale nie je to ešte optimálne. Chýba mi zápasová prax. Som rád, že chalani v päťke mi pomohli, že som nemusel až tak veľmi korčuľovať. Aj moje dva body sú zásluhou celej päťky. Padlo to proti Žiline viacerým chalanom. Najmä som však spokojný za celý tím. Ak by to takto padalo všetkým stále, tak by som bol za to rád," neskrýval pozitívne dojmy po víťaznom stretnutí 34-ročný Viedenský, ktorý nastúpil na pozícii centra v prvom útoku a naskakoval aj na presilové hry. V samom úvode duelu dokonca zlomil hokejku na buly: "Povedal som si, no dobre to začína. Už som dávno nezlomil hokejku, ani nepamätám, kedy som zlomil takto hokejku priamo v buly," skonštatoval, no tento okamih nebol napokon smolným, pretože aj jeho spoluhráč v útoku Andrej Kudrna zaznamenal kľúčové góly v druhom dejstve počas päťminútovej presilovky, kedy zvyšoval na 3:1 a 4:1.



Práve vylúčenie žilinského Betáka na 5+DKZ stálo Žilinu zápas. Beták vrazil na mantinel zvolenského beka Michala Beňa, ktorý prišiel o prilbu a po páde musel putovať s otrasom mozgu rovno do nemocnice. "Je nám ľúto Miša, všetci na neho myslíme a dúfame, že bude v pohode," vravel na margo nepríjemnej situácie kapitán Zvolena Viedenský a k výkonu mužstva ešte dodal: "Je s ním spokojnosť. Hrali sme tak, ako sme chceli, hlavne celých 60 minút. Verím, že tomu tak bude i v ďalších domácich zápasoch, že sa to už otočilo a budeme hrať to, čo chceme a víťaziť."



Výborný zápas odohral Viedenského spoluhráč vo formácii na krídle Andrej Kudrna. Okrem dvoch gólov pridal aj asistenciu, pričom všetky body zaznamenal počas presiloviek. Duel aj on hodnotil kladne: "Zo začiatku to bolo vyrovnané, po prvej tretine bolo 1:1. Potom sme si konečne pomohli dlhou presilovkou, za päť minút nám tam popadali tri góly. Tam sa zápas zlomil a otočil na našu stranu. Som za to rád a takisto sme všetci radi za tri body."



Zvolenčania v desiatich kolách iba trikrát skórovali z presilových hier. Teraz v jednom zápase nasúkali Žiline až štyri presné zásahy. "Aj keď sme nemali štart do sezóny podľa predstáv, tak sme sa snažili byť pozitívni a nemať sklonené hlavy. Vedeli sme, že keď si začneme pomáhať presilovkami, tak zápasy sa priklonia na našu stranu. To sa proti Žiline aj stalo," podotkol Kudrna, ktorý mal blízko k hetriku. Jeho spoluhráči ho v tretej tretine hľadali pred bránkou tak, aby aj do tretice skóroval a prispel do klubovej kasy. K tomu s úsmevom dodal: "Presne tak, je to možné, že chceli odo mňa nejaký darček do šatne."