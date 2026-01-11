Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zvolenský s víťazným gólom v juniorskej OHL, skóroval aj Pobežal

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Osemnástu gólovú prihrávku v sezóne zaznamenal vo WHL útočník Tobias Tomík v drese Vancouveru Giants proti Wenatchee Wild (2:1).

Ottawa 11. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tobias Zvolenský naštartoval gólom svoj tím Soo Greyhounds za víťazstvom 5:0 proti Niagara IceDogs v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Strelecky sa presadil aj jeho krajan Tomáš Pobežal v drese Kingstonu Frontenacs, ten však nezabránil prehre na ľade Flint Firebirds 1:4. Rovnakým výsledkom prehral Brampton Steelheads, za ktorý si v dueli proti Barrie Colts pripísal asistenciu Matej Stankoven.

Osemnástu gólovú prihrávku v sezóne zaznamenal vo WHL útočník Tobias Tomík v drese Vancouveru Giants proti Wenatchee Wild (2:1). Okrem toho mal v štatistikách aj sedem trestných minút po tom, čo absolvoval pästný súboj s Brandonom Osborneom.
