Zvolenu to začalo padať, Chovan vie, čo sa deje v košickej šatni

Zvolen 22. apríla (TASR) – Hokejisti Zvolena nedopustili v piatok večer, aby sa na ich ľade konali majstrovské oslavy. Boli by totiž v réžii súpera z Košíc, ktorému chýba iba jeden triumf na to, aby zdvihol trofej Vladimíra Dzurillu nad hlavu. V sérii hranej na štyri víťazstvá viedol tím z východu republiky už 3:0, avšak po víťazstve Zvolenčanov 5:2 vo štvrtom stretnutí sa napokon bude hrať v nedeľu v košickej Steel Aréne aj piaty duel.



"Super, sme radi, že sme vyhrali. Vo štvrtom zápase sme ukázali väčší charakter. Hovorili sme si celý deň, že musíme do hry vložiť srdce a bude sa nám dariť. Konečne nám padli aj góly,“ tešil sa po triumfe nad Košicami skúsený zvolenský útočník Marek Viedenský.



Zvolenčania sa po vyše desaťzápasovej odmlke presadili v presilovke a v hre štyroch proti štyrom pridali dva kľúčové góly, po ktorých viedli 3:1. Z košickej bránky zároveň vyhnali Dominika Riečického, ktorého po prvý raz vo finálovej sérii nahradil Jaroslav Janus. "Ťažko sa hrá, ak nedávame góly z presilovky. Teraz bolo dôležité, že sme to zlomili. Veríme, že nám to už začne padať. Mali sme viac šancí, kedy mohli padnúť góly, ale nepadli. Košičania majú oboch brankárov dobrých, no my sme si povedali, že tie góly už konečne musíme dať. Veríme, že nám to bude padať aj v zostávajúcich dueloch,“ podotkol 32-ročný Viedenský.



Skúseného centra prvej zvolenskej formácie nadchol v piatok večer aj vypredaný štadión a skvelá atmosféra. V závere nechýbali ani mexické vlny. "Som rád, že si to fanúšikovia užili spolu s nami. Verím, že sa tu ešte raz uvidíme. Pre divákov to bol atraktívny hokej, ale pre nás už menej. Prelínalo sa to totiž z jednej strany na druhú. Košiciam sme dali veľa šancí, takže to bolo hore-dole. Toho by sme sa mali vyvarovať, ak chceme byť úspešní v ďalších zápasoch," prízvukoval útočník HKM Zvolen.



Košičania majú k majstrovskému titulu oveľa bližšie. Stále im chýba jedno víťazstvo a tím spod Pustého hradu musí vyhrať až trikrát, ak chce získať titul. Majstrovskú trofej mohli "oceliari" zdvihnúť už v piatok, ich kapitán Michal Chovan pomenoval príčiny, prečo sa tak nestalo: "Nezačali sme dobre. Musíme nadviazať na tretiu tretinu, v ktorej sme si vytvorili šance. Mohli sme v nej vyrovnať. Tlačili sme sa do bránky, boli sme aktívnejší. Hokej mal patričnú úroveň, diváci si prišli na svoje, ale musíme byť disciplinovanejší. Niektoré fauly boli zbytočné a z toho pramenil aj úvodný gól Zvolena tesne po skončení ich presilovky päť na tri. V hre štyroch na štyroch tam vznikli chyby, zle sme si prebrali hráčov a dvakrát sme inkasovali. Chýbal nám aj kus šťastia. Viackrát sme mali odkrytú bránku, ale nedali sme gól. Ja som mal za stavu 3:2 na hokejke vyrovnávajúci gól. Dostal som sa k puku, už prvá strela bola dobrá, potom druhá z otočky do žrde, ale takých šancí tam bolo viac. Treba na to zabudnúť.“



Chovan verí, že jeho tím zvládne posledný krok a získa v nedeľu titul. "Musíme byť aktívnejší. Verím týmto chalanom, tejto partii. Viem, čo sa deje v šatni, takže verím, že to dáme. Vedieme v sérii 3:1 a chýba nám jeden krok. Celé play off ideme krôčik po krôčiku. Vždy si hovoríme na koľko víťazstiev sa hrá, no sústredíme sa iba na ten najbližší zápas. To urobíme aj teraz. Verím, že doma to zvládneme,“ dodal 35-ročný útočník.