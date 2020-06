ANALÝZA: Až 79,5 milióna ľudí na svete muselo opustiť svoje domovy

Ženeva 18. júna (TASR) - Takmer 80 miliónov ľudí na svete muselo pre násilie a prenasledovanie opustiť svoje domovy. Tento počet predstavuje viac ako jedno percento celkovej populácie. Oznámil to vo štvrtok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), na ktorý sa odvolala agentúra AFP.



Z novej správy UNHCR vyplýva, že koncom minulého roka žilo rekordných 79,5 milióna ľudí buď ako utečenci, žiadatelia o azyl, alebo vo vnútornom vysídlení v rámci vlastných krajín. V porovnaní s minulým rokom sa tento počet zvýšil o deväť miliónov.



Podľa agentúry DPA za tento nárast môžu krízy v Konžskej demokratickej republike, Jemene a Sýrii, ako aj v africkom regióne Sahel, ktorý sa musí vyrovnať s konfliktmi i klimatickou zmenou.



"Jedno percento svetovej populácie sa nemôže vrátiť do svojich domovov, pretože existujú vojny, prenasledovanie, porušovanie ľudských práv či iné formy násilia," povedal vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.



Dodal, že príčinou je aj to, že "neexistujú dostatočné politické riešenia" konfliktov a kríz, ktoré by ľuďom umožnili návrat do svojich domovov.



Grandi tiež poukázal na to, že pred desiatimi rokmi bol počet ľudí žijúcich mimo svojich domovov približne 40 miliónov. "V podstate sa toto číslo zdvojnásobilo. A nezdá sa pravdepodobné, že by tento trend začal klesať," konštatoval.