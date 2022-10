USA: Neevidujeme náznaky, že Rusko ide použiť jadrové zbrane

Washington/Praha 7. októbra (TASR) - Spojené štáty neevidujú žiadne náznaky, že by sa Rusko pripravovalo v blízkej budúcnosti použiť jadrové zbrane. Vyhlásil to v piatok Biely dom po tom, čo prezident Joe Biden vo štvrtok varoval svet pred jadrovým "armagedonom", informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Nevidíme dôvod na úpravu našej strategickej jadrovej pozície," uviedla v tejto súvislosti hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.



Biden počas štvrtkovej zbierky na podporu kandidátov Demokratickej strany do Senátu povedal, že svet aktuálne čelí najväčšej hrozbe "armagedonu" od kubánskej raketovej krízy z roku 1962. Ruský prezident Vladimir Putin pritom podľa jeho slov "nežartuje, keď hovorí o použití taktických jadrových, biologických či chemických zbraní".



Na otázku, či bol Bidenov výrok založený na nejakých nových poznatkoch tajných služieb, odpovedala hovorkyňa záporne.



Podobné vyhlásenie ako Biely dom vydal v piatok aj Pentagón.



Ruskí predstavitelia na Bidenove vyjadrenia zatiaľ oficiálne nereagovali.



Britská televízia Sky News v piatok citovala francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý na novinársku otázku počas neformálneho summitu EÚ v Prahe ohľadne Bidenovho výroku odpovedal, že "o takýchto veciach musíme hovoriť s rozvahou".