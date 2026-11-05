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Americký vojak zahynul počas cvičenia, príčinu smrti vyšetrujú
Spojené štáty majú v Japonsku umiestnených približne 54.000 vojakov, väčšinu z nich práve na Okinave.
Autor TASR
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Tokio 5. novembra (TASR) - Príslušník americkej armády zahynul po incidente, ku ktorému došlo počas výcviku na japonskom ostrove Okinava, uviedol vo štvrtok pre agentúru AFP hovorca 3. divízie námornej pechoty. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„K incidentu došlo 3. novembra,“ povedal hovorca a potvrdil smrť vojaka, ku ktorej došlo počas výcviku v tábore Camp Schwab v severnej časti Okinavy.
Príčina smrti „je predmetom vyšetrovania“, uviedol hovorca a odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti. Dodal, že meno zosnulého vojaka zverejnia pravdepodobne až po uplynutí 24 hodín od informovania jeho rodiny.
Spojené štáty majú v Japonsku umiestnených približne 54.000 vojakov, väčšinu z nich práve na Okinave.
„K incidentu došlo 3. novembra,“ povedal hovorca a potvrdil smrť vojaka, ku ktorej došlo počas výcviku v tábore Camp Schwab v severnej časti Okinavy.
Príčina smrti „je predmetom vyšetrovania“, uviedol hovorca a odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti. Dodal, že meno zosnulého vojaka zverejnia pravdepodobne až po uplynutí 24 hodín od informovania jeho rodiny.
Spojené štáty majú v Japonsku umiestnených približne 54.000 vojakov, väčšinu z nich práve na Okinave.