Biden pred výročím teroristických útokov vyzdvihol jednotu USA

Washington 11. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden označil národnú jednotu za najväčšiu silu Spojených štátov. Uviedol to vo videonahrávke zverejnenej v predvečer sobotňajšieho 20. výročia teroristických útokov v USA. Informovala o tom agentúra DPA.



"V dňoch, ktoré nasledovali po 11. septembri 2001, sme videli hrdinstvo všade, na očakávaných i neočakávaných miestach. Videli sme tiež niečo veľmi zriedkavé: skutočný pocit národnej jednoty," povedal Biden v piatok večer v odkaze na sociálnej sieti.



"V zápase o dušu Ameriky je našou najväčšou silou jednota. Jednota neznamená, že musíme veriť v to isté, ale musíme mať zásadný rešpekt a dôveru jeden v druhého a v túto krajinu," povedal prezident.



Podľa Bidena sa však po útokoch z 11. septembra objavili aj "temnejšie sily ľudskej podstaty", a to "strach a hnev". Krajina si však nemôže dovoliť rozdelenosť. "Jednota je to, čo nás robí tým, čím sme – Amerikou v tom najlepšom," vyhlásil.



Biely dom oznámil, že Biden s manželkou si v sobotu pripomenú obete útokoch spred dvoch desaťročí na miestach, kde k ním došlo. Navštívia New York, sídlo ministerstva obrany Pentagón a tiež lokalitu pri obci Shanksville v štáte Pensylvánia, kde sa zrútilo štvrté unesené lietadlo, ktorého pasažieri sa pokúsili premôcť teroristov.