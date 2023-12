110 krajín sa zaviazalo strojnásobiť kapacitu obnoviteľnej energie

Dubaj 2. decembra (TASR) - Viac než 110 krajín sa v sobotu na klimatickej konferencii OSN (COP28) zaviazalo do roku 2030 trojnásobne navýšiť svetové kapacity energie z obnoviteľných zdrojov. Oznámili to Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré sú hostiteľskou krajinou COP28. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Krajiny budú podľa UAE spolupracovať s cieľom dosiahnuť do konca tohto desaťročia kapacitu obnoviteľnej energie na úrovni najmenej 11.000 gigawattov. Takisto budú usilovať dosiahnuť zlepšenia v oblasti svetovej energetickej účinnosti.



Predseda COP28 Sultán Ahmad al-Džábir oznámil, že iniciatívu podporilo 117 krajín. SAE predtým uviedli podporu zo strany 116 krajín. Konečný počet by sa však ešte mal zvýšiť, dodáva AFP.



Al-Džábir všetkých účastníkov vyzval, aby sa pridali čo najskôr. Svetu to podľa jeho slov pomôže k prechodu z uhlia.



Zvyšovanie podielu veternej, slnečnej a ďalších foriem alternatívnej energie je rozhodujúce pre dosiahnutie globálneho cieľa nulových emisií CO2 do roku 2050, pripomína AFP.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leynová pre túto agentúru povedala, že prísľub strojnásobiť kapacitu obnoviteľnej energie je pre investorov a finančné trhy veľmi silným znamením, že celý svet sa posúva k tomuto cieľu. "Som presvedčená, že tento cieľ dosiahneme," povedala.