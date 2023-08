244 miliónov detí nejde SPÄŤ DO ŠKOLY

Čo robí UNICEF?

• V minulom roku sme umožnili vzdelávať sa 37,9 miliónom detí.

• Učebné pomôcky sme zabezpečili pre 28,3 milióna detí.

• Taktiež sme pomohli začleniť viac ako 251 tisíc detí so zdravotným znevýhodnením do kolektívu.

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.



Bratislava 22. augusta (OTS) - Zvonček v školách ohlasujúci začiatok školského roka sa rozoznie v mnohých krajinách. 244 miliónov detí na celom svete však do školy nepôjde...Norma má iba 6 rokov a mala by ísť prvýkrát do školy. Namiesto toho plní vrecia uhlím aj so svojím starším bratom.Aysha každý deň nosí vodu pre svoju rodinu. Cesta jej trvá 8 hodín. Vyrazí skoro ráno a vráti sa až poobede.15-ročný Aliou stratil tri roky štúdia kvôli tomu, že ho naverbovali ako detského vojaka do armády v Mali.16-ročný Mykyta sa dlhodobo lieči zo zranení, ktoré utrpel v Bachmute. Šrapnel mu zasiahol miesto len kúsok od srdca.Pridajte sa k nám a pomôžte nám dostať čo najviac detí späť do školy. Stačí klik na link nižšie a môžete podporiť naše terénne programy či venovať deťom, ktorých rodina si to nemôže dovoliť školské pomôcky.