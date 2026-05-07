24.hu: Brusel navrhuje Tisze, aby sa vzdala časti zmrazených fondov
Ide o peniaze z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktoré musí Maďarsko vyčerpať do konca augusta.
Autor TASR
Budapešť 7. mája (TASR) - Tím budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara vedie za zatvorenými dverami intenzívne rozhovory s lídrami Európskej komisie (EK) o odblokovaní eurofondov z éry premiéra Viktora Orbána. Pripomenul to vo štvrtok server 24.hu. V tejto súvislosti citoval magazín Politico a maďarské zdroje, podľa ktorých sa diskusia medzi rokujúcimi stranami vedie o tom, koľko finančných prostriedkov dokáže v stanovenom termíne získať Budapešť z fondu obnovy. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Ide o peniaze z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktoré musí Maďarsko vyčerpať do konca augusta. Celková suma zahŕňa 6,5 miliardy eur v podobe nenávratných grantov a ďalších 3,9 miliardy eur vo forme výhodných úverov.
EK sa domnieva, že Maďarsko pre extrémny nedostatok času nestihne do augustového termínu zrealizovať všetky pôvodné projekty. Bruselskí úradníci preto budúcej maďarskej vláde strany Tisza odporúčajú, aby stiahla časť nárokov na podporu z RRF.
Komisia zároveň navrhuje uvoľniť aspoň časť úverovej linky, no vyplatenie plných 10 miliárd eur je pre obmedzenú časovú kapacitu podľa nej nereálne. Prístup k týmto zdrojom zostáva naďalej podmienený zavedením špecifických reforiem v oblasti právneho štátu.
Tisza v súčasnosti prehodnocuje zoznam plánovaných projektov s cieľom zachrániť čo najviac peňazí. Analytici a vládni experti zostavujú rebríček investícií podľa toho, ktoré z nich je technicky a administratívne možné dokončiť do určeného termínu.
Cieľom Budapešti je podľa servera nepszava.hu predložiť nadhodnotený zoznam projektov, aby sa v prípade výpadku niektorých z nich vyčerpalo absolútne maximum z dostupného európskeho rozpočtu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
