24.hu: Chorváti zverejnili príčiny nehody maďarského vrtuľníka
Autor TASR
Budapešť 24. novembra (TASR) - Chorvátska prokuratúra zverejnila výsledky vyšetrovania nehody maďarského vojenského vrtuľníka z 21. júna 2023, pri ktorej zahynuli traja príslušníci maďarských ozbrojených síl. Uviedol to v pondelok server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Posádka maďarského vojenského vrtuľníka sa odchýlila od vopred schválenej letovej trasy, čo malo za následok náraz vrtuľníka do lanovky, jeho haváriu a usmrtenie trojčlennej posádky,“ cituje výsledky server.
Podľa chorvátskej prokuratúry sa potvrdili výpovede očitých svedkov, že vrtuľník Airbus H145 sa zachytil o oceľové lano.
Maďarské ministerstvo obrany na otázky servera týkajúce sa výsledkov vyšetrovania nereagovalo, preto sa 24.hu obrátil na príslušnú prokuratúru Šibenicko-kninskej župy, ktorá odpovedala v priebehu jediného dňa.
Nezodpovedanými zatiaľ zostávajú podľa servera otázky, či sa pilot havarovaného vrtuľníka odchýlil od letovej trasy na základe vlastného rozhodnutia, alebo či mu to bolo nariadené, či v prípade nehody bola vyvodená nejaká zodpovednosť a či rodiny zosnulých vojakov boli nejako odškodnené. Server 24.hu položil tieto otázky maďarskému rezortu obrany.
Dva vrtuľníky Airbus H145 maďarských vzdušných síl vykonávali v júni 2023 výcvikovú misiu v chorvátskom vzdušnom priestore, keď jeden z nich havaroval v kaňone Čikola s troma vojakmi na palube. Záchranné tímy našli trosky vrtuľníka v ten istý deň s telami dvoch vojakov, telo tretieho vojaka našli neskôr.
