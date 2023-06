Maďarská prezidentka nepovažuje za svoju povinnosť kritizovať vládu

Budapešť 5. júna (TASR) - Maďarská prezidentka Katalin Nováková nepovažuje za povinnosť hlavy štátu kritizovať vládu, avšak ani opozíciu. Vyplýva to z rozhovoru Novákovej pre server 24.hu zverejnený v pondelok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prezidentka v rozsiahlom rozhovore okrem iného tiež povedala, že sú chvíle, keď sa jej názor líši od názoru vlády, a že by bola rada, keby napríklad vstup Švédska do NATO vládna väčšina v Národnom zhromaždení už ratifikovala.



"Z času na čas sa o svoje myšlienky podelím s predsedom vlády (Viktorom Orbánom). Pravidelne sa s ním stretávam a tiež mi hovorí, aké rozhodnutia plánuje. Taká je povaha nášho vzťahu, tak to bolo aspoň v uplynulom roku," povedala Nováková.



Hlava štátu na otázku servera, či ako prezidentka zvykne vysvetľovať rozhodnutia kabinetu, povedala, že ani to nie je jej úlohou.



K vzťahom v rámci Európy Nováková podotkla, že má dobré vzťahy s takmer všetkými hlavami štátov v Európe, pričom už mala možnosť stretnúť sa s významným počtom predsedov vlád. "Na týchto stretnutiach si prirodzene kladieme aj otázky o veciach, ktorým nie celkom rozumieme. Jednou z krás diplomacie je, že veľa vecí sa odohráva za zatvorenými dverami, a to nie náhodou," dodala prezidentka.



Nováková 27. apríla pri príležitosti nadchádzajúcej návštevy pápeža Františka v Maďarsku udelila milosť pravicovému extrémistovi Györgyovi Budaházymu a jeho spoločníkom odsúdeným za terorizmus. Na otázku 24.hu, či je Budaházy nevinný, prezidentka reagovala: "Nie je ani nevinný, ani hrdina. Udelila som mu milosť, lebo som to považovala za správne."



Novákovú zvolil parlament vlani 10. marca. Nominantka vládneho bloku Fidesz-KDNP získala v tajnom hlasovaní podporu 137 poslancov Fidesz-KDNP. Úrad prezidenta od svojho predchodcu Jánosa Ádera prevzala 10. mája 2022.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)