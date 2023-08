Orbána sa pýtali, kedy zavolá Putinovi kvôli peniazom v banke

Budapešť 2. augusta (TASR) - Podpredsedníčka maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) Ágnes Vadaiová adresovala otázku predsedovi vlády Viktorovi Orbánovi, kedy zavolá ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby "ruská špionážna banka" vrátila Maďarom 74 miliárd forintov (190 miliónov eur). Uviedol to v stredu server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vadaiová sa na situáciu okolo Medzinárodnej investičnej banky (IIB), ktorá sídlila v Budapešti, a ktorá sa podľa denníka Népszava dostala do povedomia ako "špionážna banka", opýtala Orbána po tom, čo premiér v júnovom rozhovore pre nemecký denník Bild povedal, že ak chce, môže kedykoľvek Putinovi zavolať.



Ak je to podľa podpredsedníčky DK naozaj tak, ten telefonát by bol vhodný, pretože vláda síce vystúpila z IIB, avšak osud 74 miliárd forintov z verejných financií je nejasný.



Vadaiová citovala článok z denníka Népszava, publikovaný 14. júla, podľa ktorého k miliardám v tejto ruskej finančnej inštitúcii, ktorá opäť sídli v Moskve, sa nedostali bližšie ani česká, ani slovenská vláda.



Podľa 24.hu šéf úradu vlády Gergely Gulyás v apríli na tlačovej konferencii kabinetu uviedol, že by maďarské peniaze z banky rád opäť videl, na čo však neexistuje žiadna záruka.



Server podotýka, že na otázku opozičnej političky doposiaľ nereagoval nielen Orbán, ale ani jeho minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy.



USA začiatkom apríla zaradili na sankčný zoznam ruskú IIB a jej troch predstaviteľov: dvoch občanov Ruska a jedného občana Maďarska, ktorý je podpredsedom správnej rady IIB.



Maďarské ministerstvo hospodárskeho rozvoja 13. apríla potvrdilo, že Maďarsko vystupuje z ruskej IIB. "Vláda prerokovala situáciu a skonštatovala, že hoci IIB zohrala významnú úlohu v rozvoji strednej a východnej Európy, v dôsledku uvalených amerických sankcií stratila činnosť banky zmysel," napísal rezort. Maďarská vláda následne odvolala z funkcií v IIB osoby delegované Maďarskom.



Presťahovanie sídla IIB do Budapešti označili už v roku 2019 kritici maďarského premiéra Viktora Orbána za prejav posilnenia ruského vplyvu v Maďarsku.



