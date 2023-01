24.hu: Orbánovi nie je jedno, kto bude českým prezidentom

Budapešť 13. januára (TASR) - V prvom kole českých prezidentských volieb budú v piatok a v sobotu proti sebe stáť aj Andrej Babiš, politický spojenec predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, a jeden z Orbánových hlavných oponentov v regióne, Petr Pavel. Napísal to v piatok server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Generál Pavel zastáva prozápadné postoje, kým bývalý premiér Babiš je svojimi názormi blízky Orbánovi, píše v rozsiahlej analýze server. Ten pripomína, že maďarský premiér v pondelok na sociálnej sieti Twitter privítal oslobodzujúci rozsudok voči Babišovi v dotačnej kauze Farmy Čapí hnízdo. "Som rád, že na faktoch stále záleží! Prajem všetko najlepšie, Andrej Babiš. Bojuj ďalej!" napísal Orbán.



Orbán sa zrejme snaží udržiavať styky so svojimi bývalými spojencami, ktorí boli vo funkcii premiéra či prezidenta, akými sú bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski, slovinský expremiér Janez Janša, či bývalý český prezident Václav Klaus, píše 24.hu.



Všetko svedčí súčasne o izolácii Maďarska, pretože Orbán nemá mnoho spojencov, ktorí by boli v súčasnosti pri moci. Počet Orbánových politických protivníkov by sa podľa 24.hu mohol ešte zvýšiť v prípade, ak by v českých prezidentských voľbách zvíťazil Pavel.



O zvolenie v českých prezidentských voľbách sa uchádza osem kandidátov. Podľa posledných prieskumov sa vykryštalizovala skupina troch hlavných favoritov - bývalý predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, expremiér a šéf opozičnej strany ANO Andrej Babiš a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová.



