38 North: V severokórejskom jadrovom komplexe zaznamenali aktivitu

Washington 2. apríla (TASR) - Družicové zábery ukazujú vysokú úroveň aktivity v hlavnom severokórejskom jadrovom komplexe Jongbjon. Uviedla to v nedeľu analytická webstránka 38 North, ktorá sa dlhodobo venuje situácii v KĽDR, informuje agentúra Reuters.



Severokórejský vodca Kim Čong-un koncom marca apeloval na urýchlenie produkcie jadrových materiálov v záujme "exponenciálneho" rozšírenia nukleárneho arzenálu KĽDR. Pchjongjang by mal byť podľa neho pripravený takéto zbrane nasadiť "kedykoľvek a kdekoľvek".



Severokórejské médiá v priebehu tohto týždňa zverejnili viacero správ týkajúcich sa atómových zbraní, čo podľa analytikov môže naznačovať, že by Pchjongjang mohol pripravovať v poradí už siedmy jadrový test.



Analytici monitorovacieho projektu 38 North uviedli, že zvýšená aktivita v Jongbjone bola zaznamenaná na satelitných snímkach z 3. a 17. marca. Podľa nich by to mohlo znamenať, že tamojší experimentálny ľahkovodný reaktor je tesne pred dokončením a uvedením do operačného stavu.



Na uvedených snímkach tiež vidno výstavbu podpornej budovy v okolí reaktora, ako aj vypúšťanie vody z jeho chladiaceho systému. Nová stavebná činnosť bola zaznamenaná aj v okolí jongbjonského zariadenia na obohacovanie uránu, zrejme s cieľom rozšírenia jeho kapacity.



"Tieto kroky sú zrejme reakciou na nedávne Kim Čong-unovo nariadenie zvýšiť produkciu štiepneho materiálu s cieľom rozšírenia jadrového arzenálu krajiny," uvádza sa v novej správe projektu 38 North.



Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (SIPRI) vo svojej vlaňajšej správe odhadol, že sa Severnej Kórey mohlo podariť vyrobiť až 20 jadrových hlavíc a že zrejme má dostatok štiepneho materiálu na 45-55 jadrových zariadení, uvádza Reuters.



Severná Kórea 28. marca predstavila nové, menšie jadrové hlavice. Podľa expertov však nie je jasné, či je už vývoj takýchto miniaturizovaných hlavíc, určených pre menšie zbrane, plne ukončený.



Analytici predpokladajú, že zdokonalenie takýchto hlavíc by bolo hlavným cieľom Severnej Kórey, ak by - prvýkrát od roku 2017 - obnovila jadrové skúšky, píše Reuters.