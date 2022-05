Štrajk v Belgicku: Väčšina vlakov nepremáva

Brusel 31. mája (TASR) - Väčšina vlakových spojení v Belgicku bola v noci na utorok zrušená. Odborové organizácie na utorok zvolali generálny štrajk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Bruselská dopravná spoločnosť STIB oznámila, že podľa plánov bude premávať len približne jedna štvrtina jej vlakov, píše na portál The Brussel Times. Štrajk by mal podľa DPA trvať do utorka večera.



Odborové organizácie túto protestnú akciu zvolali z dôvodu všeobecnej nespokojnosti s pracovnými podmienkami a požiadavkami na zvýšenie miezd. V krajine sa v utorok očakávajú aj obmedzenia v oblasti zberu odpadu, administratívy a vzdelávacích služieb, píše DPA.