Štyristo ukrajinských vojakov začalo výcvik na obsluhu tankov Abrams

Berlín 27. mája (TASR) - Približne 400 ukrajinských vojakov začalo v Nemecku výcvik zameraný na používanie amerických tankov Abrams M1. S odvolaním sa na noviny The New York Times o tom v sobotu informovali britské médiá.



Prvá skupina ukrajinských vojakov začala v piatok výcvik zameraný na "obsluhu a údržbu" vozidiel Abrams M1, ktoré sa považujú za najmodernejšie bojové tanky na svete, píše stanica Sky News.



Polovica z vojakov sa v bavorských mestách Grafenwöhr a Hohenfels školí v medicínskych zručnostiach vrátane podania prvej pomoci a v streľbe zo zbraní. Zvyšok absolvuje výcvik na údržbu tankov a tiež dopĺňanie paliva.



Hovorca Pentagónu Pat Ryder v polovici mája potvrdil, že do Nemecka bolo doručených 31 tankov, ktoré sa majú využiť počas výcvikového programu. Ten má trvať desať až dvanásť týždňov.



Očakáva sa, že nasadenie tankov Abrams v bojoch na Ukrajine má Kyjevu voči ruským silám poskytnúť výraznú výhodu, čo sa týka vybavenia.



Administratíva prezidenta USA Joea Bidena dodanie tankov Ukrajine do januára niekoľko mesiacov odmietala s argumentom, že ich údržba a opravy sú príliš komplikované a náročné. Následne Nemecko súhlasilo s dodávkou svojich tankov Leopard 2 Kyjevu a umožnilo Poľsku aj ďalším spojencom urobiť to isté.