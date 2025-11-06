< sekcia Zahraničie
444.hu: Maďarskú Slobodnú Európu už USA nebudú financovať
Budapešť/Washington 6. novembra (TASR) - Generálna riaditeľka Agentúry Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM) Kari Lakeová listom informovala zákonodarcov, že agentúra ukončí financovanie maďarskej redakcie Rádia Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL). S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„USAGM odteraz prestane používať peniaze amerických daňových poplatníkov na produkciu alebo distribúciu obsahu pre publikum našich spojencov v NATO a presmeruje zdroje na iné účely, ktoré sú v súlade s prioritami administratívy,“ cituje server vyjadrenie Lakeovej.
„USAGM, Hlas Ameriky a ďalšie organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky od daňových poplatníkov USA, neexistujú na to, aby slúžili záujmom alebo politikám iných krajín, ako je Európska únia alebo akákoľvek zahraničná vláda, aliancia alebo medzinárodná organizácia, ale výlučne v záujme amerického ľudu. Oslabovanie našich spojencov neslúži americkému ľudu,“ dodala šéfka USAGM.
Podľa 444.hu to zjavne znamená, že Trumpova administratíva považuje maďarskú vládu premiéra Viktora Orbána za spojenca a fungovanie Slobodnej Európy za nástroj na oslabenie Orbánovej vlády.
Pracovníci maďarskej multimediálnej internetovej stránky Slobodná Európa 11. februára vyhlásili, že sú pripravení na zatvorenie budapeštianskej redakcie. V súvislosti s úvahami administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa to uviedol server atv.hu. "Sú pripravení aj na zatvorenie portálu (...) takmer každý si je istý, že redakcia už nebude fungovať v súčasnej podobe," napísal atv.hu.
Zamestnanci podľa informácií servera dostali v januári od amerického vedenia email, že februárový plat je istý, potom prišla ďalšia správa, že americký rozpočet by mohol byť hotový do polovice marca a až potom sa rozhodne o osude Slobodnej Európy.
Na maďarský mediálny trh sa 8. septembra 2020 po 27 rokoch vrátilo Rádio Slobodná Európa, ktoré však nefunguje ako rozhlasová stanica, ale ako multimediálna internetová stránka. Médium financované americkým Kongresom pôsobí v krajinách, v ktorých sa javia problémy so slobodou tlače, napísal vtedy spravodajský server 444.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
