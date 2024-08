444.hu: Matka Maďara zadržaného v USA pracovala v Rusku pre Maďarsko

Budapešť 28. augusta (TASR) - Matka muža zadržaného v Spojených štátoch pre ilegálne obchodovanie s Ruskom bola v Moskve vedúcou kancelárie spoločnosti, ktorá mala prepojenie s maďarským rezortom zahraničných vecí. Uvedená spoločnosť bola oficiálnym dodávateľom pre ruský rezort vnútra. Uviedol to v stredu server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V americkom meste San Francisco zadržali minulý týždeň 46-ročného maďarského občana Benceho Horvátha, ktorý mal s ďalšími spolupáchateľmi napriek sankciám voči Rusku vyviezť do tejto krajiny rádiokomunikačné technológie amerického pôvodu. S odvolaním sa na americkú prokuratúru to uviedol v utorok server 24.hu.



444.hu konštatoval, že Horváthova matka Margarita Ficzereová sa zaoberala vývozom takých istých zariadení do Ruska, pričom riadila moskovskú kanceláriu spoločnosti prepojenej s rezortom maďarskej diplomacie.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí pre server index.hu v tejto súvislosti uviedlo, že Ficzereová nebola zamestnankyňou maďarskej štátnej spoločnosti, ale pracovala pre ruskú partnerskú firmu Maďarskej agentúry pre rozvoj exportu HEPA. "Kancelária partnerskej spoločnosti bola v marci 2023 zrušená," podčiarkol rezort diplomacie.



Horváth žije najmenej 20 rokov v Španielsku. Server 444.hu uviedol, že sa k identite jeho matky dopracoval prostredníctvom rôznych oficiálnych zdrojov i sociálnych sietí, a podrobne popísal pôsobenie syna s jeho španielskou manželkou na čele rôznych spoločností v Španielsku. Medzi nimi je aj podnik, ktorý obchodoval s Moskvou prostredníctvom zóny voľného obchodu v Dubaji.



444.hu pripomína, že meno zadržaného Maďara zverejnila americká prokuratúra. Podľa nemenovaného zdroja sa pri vypočúvaní pred americkými orgánmi prezentoval ako občan Španielska.



Horvátha zadržali 23. augusta po prílete na medzinárodné letisko v San Franciscu. Podľa amerických úradov Maďar a jeho spoločníci zriadili nadnárodnú obstarávaciu sieť, ktorá uzatvárala zmluvy priamo s rôznymi ruskými vládnymi agentúrami. Pracovali na rozsiahlych projektoch, ako je budovanie operačných rádiokomunikačných systémov v ruskej Kurskej oblasti pri rusko-ukrajinských hraniciach.



Horváth údajne osobne zariadil nákup a pašovanie rádiokomunikačnej technológie amerického pôvodu koncovým užívateľom ruskej vlády prostredníctvom siete dcérskych spoločností v Španielsku, Srbsku, Maďarsku a Lotyšsku.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)