Maďarsko stále neratifikovalo rozšírenie NATO, 444.hu zaujímajú dôvody

Budapešť 19. októbra (TASR) - Parlamenty takmer všetkých členských krajín Severoatlantickej aliancie už ratifikovali vstup Švédska a Fínska do NATO. Výnimkou sú Maďarsko a Turecko, upozornil v stredu spravodajský server 444.hu v analýze pod titulkom "Odkladáme ratifikovanie rozšírenia NATO pre Gazprom?". Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Lídri vlád už vlani v lete na summite NATO v Madride podporili prístup oboch severoeurópskych krajín, no samotné členstvo si vyžaduje aj schválenie parlamentom. Podmienkou Turecka je vydanie kurdských aktivistov (podľa tureckej vlády teroristov) z oboch krajín. Dôvody meškania ratifikácie v Maďarsku však podľa servera nie sú známe.



Opozičné strany Maďarská socialistická strana (MSZP), Demokratická koalícia (DK) a Momentum už vyzvali maďarský parlament, aby hlasoval, avšak poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP to odmietli.



Vláda premiéra Viktora Orbána predložila parlamentu príslušné návrhy 14. júla, tie sa však zatiaľ nedostali pred poslancov. Návrhy boli zverejnené v programe zákonodarného zboru v utorok, čo znamená, že by o nich mohli poslanci hlasovať najskôr budúci týždeň.



Predseda parlamentnej frakcie MSZP Bertalan Tóth sa v tejto súvislosti ešte 3. októbra obrátil otázkami na členov vlády. Ministrovi pre rozvoj hospodárstva Mártonovi Nagyovi adresoval otázku, či nové dohody s ruským energetickým gigantom Gazprom súvisia s odkladaním ratifikácie vstupu dvoch uvedených severských krajín do NATO.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó a Nagy sa v posledných týždňoch totiž niekoľkokrát stretli s ruskými lídrami a okrem iného sa s nimi dohodli na tom, že Gazprom časť dodávok zemného plynu na zimnú sezónu poskytne na úver, pripomína 444.hu.



Predsedovi frakcie socialistov odpovedal napokon štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar, podľa ktorého kabinet už predložil návrhy zákonov potrebných na ratifikáciu, pričom o programe rokovaní rozhoduje parlament.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)