444.hu: Orbánove slová citovala ruská štátna televízia

Budapešť 27. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán hovoril o rusko-ukrajinskej vojne minulú sobotu (23.7.) na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad v kontexte, z ktorého bolo už počas víkendu zrejmé, že sa bude páčiť ruskej propagande. Konštatoval to v stredu spravodajský server 444.hu, ktorý pripomenul, že Orbánove slová citovala aj ruská štátna televízia, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Dodávanie zbraní Ukrajine iba predlžuje vojnu, pretože Ukrajina dostáva západné zbrane, ktoré potom získavajú Rusi. Vojnu možno skončiť iba rusko-americkými rokovaniami," povedal premiér, ktorý kritizoval aj sankcie voči Rusku.



Podľa maďarského premiéra bolo príčinou vypuknutia vojny to, že Západ nezaručil Rusku, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO, cituje server.



Orbán ďalej vyhlásil, že ak by v Spojených štátoch zostal pri moci exprezident Donald Trump a v Nemecku bývalá kancelárka Angela Merkelová, tak by teraz nebola vojna. Práve toto tvrdenie citovala ruská štátna televízia v politickej diskusnej relácii Vladimira Solovjova, ktorý sa pozvaných expertov pýtal na ich názory k tejto otázke, píše 444.hu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)